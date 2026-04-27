Itglobal.com оценила интерес к российским ИТ-решениям на рынке Северной Африки

Дистрибьютор Itglobal.com (подразделение корпорации ITG) подвел итоги работы на рынке Северной Африки и показал, какие ИТ-решения вызывают наибольший интерес в регионе. В основу анализа легли данные, собранные компанией в Марокко. Они отражают распределение спроса между местными системными интеграторами и конечными заказчиками, а также интерес к отдельным продуктовым направлениям.

Более 57% запросов пришлись на компании из Марокко. Около 13% обращений было получено от партнеров из других стран Африки, включая Кению и Кот-д’Ивуар. Еще порядка 10% пришлись на компании из Европы и Ближнего Востока, включая ОАЭ и Молдову, а оставшаяся доля распределилась между региональными и международными игроками.

В структуре спроса 45% обращений приходятся на интерес к полному стеку решений корпорации ITG. Основную часть из них сформировали дистрибьюторы и интеграторы, которые развивают комплексные предложения для локальных рынков. Около 34% запросов пришлись на серверное направление Itpod, в том числе в сочетании с решениями в области виртуализации. Еще порядка 29% контактов включали интерес к платформе гиперконвергентной виртуализации vStack. Облачные сервисы Itglobal.com отдельно интересовали около 16% компаний, преимущественно конечных заказчиков, включая облачных провайдеров, сервисные компании и колл-центры.

Отдельные запросы были связаны с продуктами ИИ-экосистемы SimpleOne, которые применяются для автоматизации сервисных бизнес-процессов и управления корпоративными услугами. Как правило, они рассматривались в составе комплексных проектов цифровизации.

Большое интерес к решениям корпорации проявили и конечные заказчики. Среди них компании из сфер электронной коммерции, недвижимости, туризма и промышленности, включая проекты с повышенными требованиями к надежности инфраструктуры.

Рост интереса к решениям корпорации ITG связан с долгосрочными стратегиями цифровизации ряда стран Северной Африки, направленными на развитие электронного государства, финансовых технологий и цифровой инфраструктуры. В регионе активно развиваются электронная коммерция, цифровые государственные сервисы и проекты «умных городов». Дополнительным фактором выступает рост числа дата-центров и модернизация телеком-инфраструктуры, необходимой для обработки увеличивающихся объемов данных и поддержки новых цифровых сервисов. Это формирует спрос на серверные мощности, облачные платформы и решения для управления и защиты инфраструктуры.

«Страны Африки, в частности Марокко, проводят системную цифровую трансформацию экономики, и это напрямую влияет на спрос на инфраструктурные решения. В регионе растет количество цифровых сервисов, развиваются дата-центры и усиливается роль локальных интеграторов. Для нас важно работать с партнерами на месте и предлагать комплексные решения, которые закрывают задачи инфраструктуры, облака и автоматизации в рамках единой экосистемы», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.