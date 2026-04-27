Кадровый резерв в России сократился на 9%

В 2025 г. в России насчитывалось 4,4 млн человек, желающих трудиться, но по различным причинам не трудоустроенных - на 415 тыс., или на 8,6% меньше, чем в 2024 г., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Кадровый резерв сократился до 5,9% от нынешнего числа трудящихся - годом ранее он составлял 6,5%. В состав резерва входят как официальные безработные, так и граждане, которые хотели бы найти работу, но в силу личных обстоятельств не готовы к ней приступить. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

В среднем по стране на одну вакансию, размещенную через службы занятости, приходилось 2,6 соискателя из кадрового резерва. Максимальное число потенциальных работников на одно вакантное место фиксировалось в Ингушетии (282 человека на место), Дагестане (111 человек), Северной Осетии (43 человека), Чечне (33 человека), Республике Алтай (девять человек), Тыве, Томской области и Карачаево-Черкесии (по семь человек), Якутии (шесть человек) и Бурятии (пять человек).

Если сопоставить численность кадрового резерва с числом занятых, то в 2025 г. лидером по значению данного показателя стала Ингушетия, где доля кадрового резерва достигла 35,1% от численности занятых, то есть число «резервистов» всего лишь в три раза меньше числа работающих. Высокие уровни отмечаются также в Дагестане (25,3%), Северной Осетии (18,8%), Бурятии (15%), Республике Алтай (14,1%), Карачаево-Черкесии (12,7%), Иркутской (11,2%) и Томской областях (10,8%), Забайкальском крае (10,7%) и Коми (10,6%).

Наибольший объем незанятых трудовых ресурсов сосредоточен в Дагестане (344,4 тыс. человек; это 7,8% от общестранового кадрового резерва), Московской области (241,5 тыс.; 5,5%) и в Москве (197 тыс.; 4,5%). Далее следуют Краснодарский край (156,8 тыс. человек), Свердловская область (145 тыс.), Ростовская область (135,6 тыс.), Иркутская область (124,2 тыс.), Татарстан (118 тыс.), Новосибирская (101,4 тыс.) и Кемеровская (100,1 тыс.) области.