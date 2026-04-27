«Моя смена»: число самозанятых, вовлеченных в платформенную занятость, выросло в 1,7 раза за год

Сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme) зафиксировал заметный рост спроса соискателей и работодателей на платформенную занятость в I квартале 2026 г. Так, количество самозанятых, зарегистрированных на платформе, за год выросло на 76%. Число смен, предложенных компаниями внешним исполнителям, увеличилось на 19%.

Сервис «Моя смена» подвел итоги I квартала 2026 г. Число самозанятых, зарегистрированных на платформе, превысило 50 тыс. человек. Это на 76% больше, чем в I квартале 2025 г., и на 30% больше, чем в предыдущем квартале.

Рост спроса наблюдается на фоне стремительного увеличения числа самозанятых в России. По данным ФНС, в марте 2026 г. плательщиками налога на профессиональной доход были 15,3 млн физических лиц, тогда как год назад – 12,4 млн человек (рост на 23%).

За первые три месяца нынешнего года работодатели разместили в сервисе 320 тысяч смен – это на 19% больше, чем годом ранее, и на 5% больше показателя IV квартала 2025 г.

Наибольший спрос на временных исполнителей фиксируется со стороны компаний из сфер продуктового и fashion-ритейла, а также логистических операторов. Крупные заказчики рассматривают гибкую занятость как инструмент покрытия сезонных пиков и преодоления кадрового дефицита.

Как правило, наибольшая активность на платформе наблюдается в IV квартале – в ритейле и логистике повышенный спрос на персонал в предновогодний период. Однако показатели I квартала 2026 г. оказались выше пиковых значений, свойственных для конца года. Как поясняют аналитики сервиса «Моя смена», это подтверждает тренд на ускоренный рост спроса на платформенную занятость, который не зависит от сезонных факторов.

В региональном разрезе лидером по абсолютному приросту стала Московская область – компании из этого региона за год разместили почти на 21 тыс. смен больше, а итоговый рост составил 46% (до 66159 смен). Самый высокий темп роста в относительном выражении показала Воронежская область – на 70% за год (с 15048 до 25657 смен).

Среди регионов с низкой стартовой базой наибольший прирост отмечается в Новгородской области (рост более чем в 30 раз – с 90 до 3142 смен), Чукотском автономном округе (рост почти в 25 раз – с 96 до 2390 смен) и Мурманской области (рост почти в 20 раз – с 91 до 1806 смен). Таким образом, рынок гибкой занятости постепенно выходит за пределы традиционных центров деловой активности – Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

«Мы видим, что гибкая занятость перестала быть нишевым инструментом и становится полноценной частью рынка труда. С одной стороны, бизнес планомерно увеличивает долю внешнего персонала в своих операциях, а география спроса расширяется далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. С другой – меняется отношение соискателей, все больше людей выбирают гибкую занятость как основной или дополнительный источник дохода. Фактически этот сегмент уже прошел этап формирования и постепенно вступает в фазу зрелого развития», – сказал генеральный директор сервиса «Моя смена» Николай Гальянов.