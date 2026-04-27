Отдых и семья дороже денег — россияне не хотят работать шесть дней в неделю

Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки. В опросе SuperJob приняли участие 1600 граждан из всех округов страны, работающих по графику пятидневной недели. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам работать с 8:00 до 20:00 в режиме шестидневной недели. SuperJob выяснил, что даже при восьмичасовом графике шестидневка для россиян неприемлема. Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться шесть дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 67% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка. Еще 13% не смогли определиться с ответом.

Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 26% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих вдвое меньше — только 13%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу».

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 26%, а среди опрошенных 45+ — 16%.

Россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных — 14% против 19% среди обладателей среднего профессионального образования.

Среди граждан, зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 17%, а среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тыс. руб, идея шестидневки нашла отклик у 20%.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 391

Время проведения: 13-23 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по графику 40-часовой пятидневной недели с выходными в субботу и воскресенье

Размер выборки: 1600 респондентов.