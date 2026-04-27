«Софтлайн» обжалует определение суда об обеспечительных мерах

ПАО «Софтлайн» (Softline) сообщило о подаче в Арбитражный суд Москвы ходатайства об отмене обеспечительных мер в отношении нескольких входящих в группу компаний «Софтлайн» предприятий.

Обеспечительные меры были приняты в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780) без рассмотрения дела по существу и затронули счета более 20 физических и юридических лиц, включая несколько предприятий ГК Софтлайн. ПАО «Софтлайн» не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Интеграция», не является контролирующим лицом должника и не участвовало в его хозяйственной деятельности, отмечают в компании. Судом вынесено определение о наложении обеспечительных мер без назначения судебного заседания, без уведомления сторон и без оценки обоснованности требований с их участием.

ГК «Софтлайн» считает наложенные меры необоснованными и создающими существенные препятствия для вынесения правосудного решения по делу. Группа обжалует данное определение в установленном законом порядке и настаивает на полной проверке обстоятельств дела.

Наложенные меры носят временный характер и не сказываются на операционной деятельности группы. Совокупные активы ГК «Софтлайн» более чем в 100 раз превышают размер обеспечительных мер. Все обязательства перед заказчиками, партнерами и сотрудниками выполняются и будут выполняться своевременно и в полном объеме, отмечают в компании. ПАО «Софтлайн» обладает более чем достаточным уровнем финансовой устойчивости и ликвидности для надлежащего встречного предоставления в рамках наложенных обеспечительных мер, как на ПАО «Софтлайн», так и на все затронутые предприятия группы компаний «Софтлайн».

Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

600 сотрудников Google потребовали от гендиректора отказаться от участия в секретных проектах Пентагона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще