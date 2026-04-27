«Софтлайн» обжалует определение суда об обеспечительных мерах

ПАО «Софтлайн» (Softline) сообщило о подаче в Арбитражный суд Москвы ходатайства об отмене обеспечительных мер в отношении нескольких входящих в группу компаний «Софтлайн» предприятий.

Обеспечительные меры были приняты в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780) без рассмотрения дела по существу и затронули счета более 20 физических и юридических лиц, включая несколько предприятий ГК Софтлайн. ПАО «Софтлайн» не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Интеграция», не является контролирующим лицом должника и не участвовало в его хозяйственной деятельности, отмечают в компании. Судом вынесено определение о наложении обеспечительных мер без назначения судебного заседания, без уведомления сторон и без оценки обоснованности требований с их участием.

ГК «Софтлайн» считает наложенные меры необоснованными и создающими существенные препятствия для вынесения правосудного решения по делу. Группа обжалует данное определение в установленном законом порядке и настаивает на полной проверке обстоятельств дела.

Наложенные меры носят временный характер и не сказываются на операционной деятельности группы. Совокупные активы ГК «Софтлайн» более чем в 100 раз превышают размер обеспечительных мер. Все обязательства перед заказчиками, партнерами и сотрудниками выполняются и будут выполняться своевременно и в полном объеме, отмечают в компании. ПАО «Софтлайн» обладает более чем достаточным уровнем финансовой устойчивости и ликвидности для надлежащего встречного предоставления в рамках наложенных обеспечительных мер, как на ПАО «Софтлайн», так и на все затронутые предприятия группы компаний «Софтлайн».