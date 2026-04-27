Совет директоров ПАО «Группа Аренадата» рекомендует дивиденды по итогам 2025 и I квартала 2026 года

ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных сообщает, что Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2025 г. и I квартала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Согласно решению Совета директоров, общая сумма рекомендованных дивидендных выплат по обыкновенным акциям составила 1,4 млрд руб. (1 401 876 328,86 руб.) или 6,43 руб. на одну акцию. Размер дивидендов по привилегированным акциям, которые зарезервированы в ЗПИФ «Мир больших данных» под контролем группы Arenadata – 0,8 млн руб. (834 924,78 руб.). При принятии решения Совет директоров руководствовался принципами дивидендной политики, которая рекомендует направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли (NIC).

На заседании Совета директоров также были утверждены годовой отчет компании за 2025 г. и дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (ГЗОСА) – 28 мая 2026 г. Список лиц, имеющих право участвовать в ГЗОСА, будет составлен по состоянию на 4 мая 2026 г. Совет директоров рекомендовал ГЗОСА установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2026 г.