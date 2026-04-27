Совет директоров ПАО «Группа Аренадата» рекомендует дивиденды по итогам 2025 и I квартала 2026 года

ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных сообщает, что Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2025 г. и I квартала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Согласно решению Совета директоров, общая сумма рекомендованных дивидендных выплат по обыкновенным акциям составила 1,4 млрд руб. (1 401 876 328,86 руб.) или 6,43 руб. на одну акцию. Размер дивидендов по привилегированным акциям, которые зарезервированы в ЗПИФ «Мир больших данных» под контролем группы Arenadata – 0,8 млн руб. (834 924,78 руб.). При принятии решения Совет директоров руководствовался принципами дивидендной политики, которая рекомендует направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли (NIC).

На заседании Совета директоров также были утверждены годовой отчет компании за 2025 г. и дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (ГЗОСА) – 28 мая 2026 г. Список лиц, имеющих право участвовать в ГЗОСА, будет составлен по состоянию на 4 мая 2026 г. Совет директоров рекомендовал ГЗОСА установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2026 г.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

600 сотрудников Google потребовали от гендиректора отказаться от участия в секретных проектах Пентагона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще