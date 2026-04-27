Совместный фонд «Яндекс Пэй» и «ВИМ Инвестиции» за неделю привлёк более 1 млрд рублей

Объём средств под управлением совместного открытого паевого инвестиционного фонда «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли», запущенного платёжным сервисом «Яндекс Пэй» и управляющей компанией «ВИМ Инвестиции», за первую неделю работы достиг 1 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Пэй».

По данным компаний, в фонде насчитывается около 11 тыс. пайщиков, ставших инвесторами через приложение «Яндекс Пэй». Фонд предназначен для пользователей сервиса и позволяет инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой со ставками денежного рынка и ключевой ставкой Банка России.

Стратегия фонда предусматривает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка, минимальная сумма инвестиций составляет 100 руб., а все операции выполняются непосредственно в интерфейсе приложения «Яндекс Пэй» без открытия отдельного брокерского счёта. Быстрый сбор 1 млрд руб. и привлечение порядка 11 тыс. пайщиков за первую неделю, по оценке сторон, отражают высокий интерес частных инвесторов к простым и низкопороговым инструментам размещения свободной ликвидности в цифровых сервисах.

«Достижение объёма в 1 млрд руб. и формирование базы из тысяч инвесторов за столь короткий срок подтверждают востребованность понятных и технологичных решений для управления свободными средствами прямо в привычных пользовательских сервисах. Совместный фонд с «Яндекс Пэй» позволяет инвестировать в инструменты денежного рынка в несколько кликов и получать доходность на уровне рыночных ставок без усложнения клиентского пути», — отметил исполнительный директор управляющей компании «ВИМ Инвестиции» Владимир Кириллов.