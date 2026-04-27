VAS Experts расширяет партнерскую сеть во Вьетнаме

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts заключил соглашение о партнерстве с системными интеграторами SaoBacDau Technologies Group из Вьетнама. Сотрудничество направлено на развитие проектов для местных телеком-операторов и корпоративных заказчиков, а также на расширение присутствия решений VAS Experts в регионе Юго-Восточной Азии. Дистрибьютором решений вендора в регионе выступает ITGlobal.com, корпорация ITG. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

SaoBacDau Technologies Group основана в 1996 г. и является одним из системных интеграторов Вьетнама. Компания работает реализует комплексные технологические проекты, включая интеграцию ИТ, разработку программного обеспечения и аутсорсинг, создание ИТ-инфраструктуры, строительство и обслуживание дата-центров. За счет накопленной экспертизы в инфраструктурных проектах компания участвует в цифровизации крупных объектов и территорий, где требуется сочетание телеком-сервисов и инженерных систем.

«Развитие партнерской сети за рубежом является одним из ключевых факторов масштабирования наших решений. Локальные интеграторы помогают учитывать специфику рынка и обеспечивают более эффективное внедрение технологий у операторов связи и корпоративных заказчиков», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Телеком-рынок Вьетнама развивается на фоне ускоренной урбанизации и роста цифровой экономики. Существенно увеличивается строительство высотных жилых и коммерческих зданий, а также формирование новых городских районов, что требует развертывания современной телеком-инфраструктуры внутри объектов и на уровне городских сетей. Дополнительный рост нагрузки формируют финтех, промышленность, логистика и развивающийся сегмент цифровых сервисов, включая облачные платформы и стриминговые приложения. В этих условиях операторы связи усиливают инвестиции в модернизацию сетей и внедрение решений для управления трафиком, качества обслуживания и эффективного использования инфраструктуры.

«Рынок Вьетнама демонстрирует высокий темп цифровизации и активное развитие телеком сектора. Операторы стремятся повышать эффективность инфраструктуры и одновременно расширять набор цифровых услуг для абонентов. Выбор SaoBacDau Technologies Group в качестве партнера для VAS Experts обусловлен его сильной позицией в сегменте инфраструктурных и телеком-проектов, а также опытом работы с крупными объектами недвижимости и городскими проектами», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com, корпорация ITG.