63% предприятий России рассчитывают увеличить бюджет на маркетинг в ближайший год

В 2024-2025 гг. промышленные B2B-компании России инвестировали в маркетинг примерно десятую часть оборота. В 2026 г. этот показатель может вырасти: почти две трети предприятий (63%) намерены более активно поддерживать продвижение. Об этом CNews сообщили представители FAVES Communications.

О вероятном сокращении маркетингового бюджета сообщили лишь 6% компаний, еще 31% не планируют ничего менять. Это выяснилось в ходе III Ежегодного всероссийского исследования адаптации производственных предприятий к цифровой экономике, которое провели бюро промышленного маркетинга «Dинамика», PR-агентство FAVES Communications и Московская Торгово-промышленная палата.

Исследование проводилось в конце 2025 г. Участие приняли гендиректора, собственники, руководители коммерческих отделов и маркетинговых служб 118 производственных и промышленных предприятий России из B2B-сектора.

По результатам исследования, промышленные В2В-компании в 2025 г. вложили в маркетинг в среднем 9,5% от своей выручки, что сопоставимо с 2024 г. (10,8%). Динамика инвестиций в продвижение зависит от размеров бизнеса. Так, предприятия малого предпринимательства снизили бюджет маркетинга с 11,5% от оборота в 2024 г. до 10% в 2025 г., среднего — с 15% до 12%. Крупные предприятия, наоборот, оказались склонны к небольшому росту: с 6% до 6,5%.

При этом в 2026 г. финансирование маркетинга может увеличиться. Чаще всего о таких планах говорят представители крупных производств (73%), чуть реже — средних (69%), а заметнее всего отстают малые предприятия (42%). Именно малый бизнес больше других склонен и к заморозке инвестиций на уровне 2025 г. — сразу 53%, тогда как среди крупных компаний ничего не будут менять 19%, а среди средних — 27%. А вот о вероятном снижении бюджета на продвижение сообщили лишь 8% крупных, 4% средних и 6% малых предприятий.

Ключевые статьи маркетингового бюджета промышленных предприятий в 2026 г. — это работа с брендом и повышение узнаваемости (29% компаний делают на это акцент), привлечение лидов и генерация спроса (28%), а также Account-Based Marketing, то есть персонализированные кампании под конкретные бизнес-задачи (19%). Остальные респонденты (24%) сообщили, что у них в приоритете иные направления маркетинга.