Digital HR компания «Улей» вышла на прибыль в 25 млн руб. после убытка годом ранее, сменив бизнес-модель

Выручка компании «Улей», специализирующейся на собственных HRM-решениях на платформе «Битрикс24», по итогам 2025 г. составила 120 млн руб., чистая прибыль – 25 млн руб., рентабельность – 21%. Годом ранее, в 2024 г., компания получила убыток 8,9 млн руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

«Такие финансовые показатели объясняются сменой бизнес-модели компании. В конце 2024 г. "Улей" полностью отказался от интеграторской деятельности и сосредоточился на развитии собственных решений. Весь 2025 г. мы расширяли возможности наших модулей, в частности перевели все решения на английский язык – это позволило выйти на международные рынки и привлечь первых клиентов из Казахстана: АО «Страховая компания Amanat», Svoydom.kz и Margulan.info. Также мы начали внедрение ИИ в наших продуктах – теперь клиентам еще удобнее использовать готовые инструменты для автоматизации HR-процессов», – сказал директор по развитию Александр Григорян.

Среди новых ключевых клиентов 2025 г., приобретших HRM-продукты «Улья»: ООО «ГК «ТПХ», ООО НПП «Доза», ООО «Софдевелопмент», ООО «Термокомфорт», ООО «Алеан», ООО «Ди Ай Вай Тулз», ООО «Ренол Групп», ОАО «Авексима», ООО «ФК Гранд Капитал».

«Улей» также продолжает работать с постоянными клиентами: ООО «DNS Ритейл», ООО УК «Альфа-Капитал», ООО «Латео», АО «Инфосистемы Джет», ПАО «Глоракс», ООО «Эрствак».

Партнерский отдел компании также показал рост. Количество партнеров, внедряющих HRM-решения «Улья» своим клиентам, увеличилось до 131, что на 25 партнеров больше по сравнению с 2024 г. Среди новых партнеров «Улья» – ООО «Автоматизация бизнес-решений», ООО «Люкскорп», ООО «Зачем АйТи», ООО «ДВ Диджитал», ТОО «Capital network» (Казахстан) и др.