Каждый второй россиянин проведет майские праздники дома. Работать в эти дни будут чаще, чем выезжать на шашлыки

Топ-3 популярных внутренних направлений для путешествий на майские: Санкт-Петербург, Москва и Казань. В открытом опросе SuperJob и РИАН приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В этом году майские праздники относительно короткие: два раза по три дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число. Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). Число работающих в праздничные дни составило 14% — это на четыре процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за пять лет. Встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам (15 и 13% соответственно).

7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке. Затруднились с ответом 6% опрошенных.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 386. Время проведения: 20—23 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

