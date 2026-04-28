CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Цифровизация
|

Технологии МТС Exolve выходят на международные рынки

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС» и разработчик цифровых сервисов для бизнеса, выходит на международные рынки с В2В-решениями. Расширение географии становится новым этапом в развитии компании в рамках стратегии экспансии технологических решений. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Первыми регионами присутствия стали Казахстан и Белоруссия.

Теперь зарубежный бизнес может воспользоваться решениями и технологиями МТС Exolve, которые позволяют быстро внедрять коммуникационные сервисы – от звонков и сообщений до сложных сценариев взаимодействия с клиентами - через API, без необходимости разворачивать собственную инфраструктуру.

В числе доступных решений – облачная виртуальная АТС (ВАТС), голосовые и текстовые роботы, а также Telecom API, которые позволяют автоматизировать клиентские коммуникации и масштабировать сервисы под задачи бизнеса.

По оценкам МТС Exolve, сегмент CPaaS и коммуникационных API на рынках СНГ демонстрирует устойчивый рост. При этом ключевой спрос формируется на комплексные коммуникационные платформы, которые объединяют голосовые и текстовые каналы, инструменты автоматизации и сценарного управления в единой среде.

Кроме того, решения от МТС Exolve предоставляют бизнесу возможности глубокой аналитики клиентских коммуникаций, позволяющей оптимизировать процессы и повышать эффективность. В их основе лежат современные инструменты аналитики, которые объединяют сырые телеком-данные с бизнес-контекстом и помогает компаниям получать ценную информацию в режиме реального времени.

Также бизнесу доступен широкий набор инструментов от МТС Exolve для создания и масштабирования коммуникационных сервисов, включая авторизацию по номеру, обратный звонок, колл-трекинг, защиту номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и другие решения.

«Запуск наших технологий в Казахстане и Белоруссии – важный шаг в развитии МТС Exolve. Эти рынки демонстрируют активный рост цифровых сервисов и высокий спрос на современные инструменты коммуникации в различных отраслях. Мы планируем развивать партнерства совместно с крупнейшими местными операторами и классифайдами. Мы даем цифровым платформам возможность видеть и управлять коммуникациями end-to-end: от первого контакта до результата взаимодействия, анализировать качество коммуникации и находить точки роста. Этот опыт и технологическая база создают основу для дальнейшей международной экспансии, в том числе мы рассматриваем выход на рынки стран Юго-Восточной Азии», – сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

Решения МТС Exolve ориентированы на компании из сфер e-commerce, финтеха, классифайды, а также на предприятия среднего и малого бизнеса.

Технологической основой стали собственные разработки МТС Exolve.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

