VVP Group начала сотрудничество с ГК «Системотехника»

VVP Group объявила о начале сотрудничества с ГК «Системотехника» — разработчиком и производителем систем защиты электропитания под брендом «Импульс». В рамках партнерства VVP Group становится официальным дистрибутором решений «Импульс».

VVP Group будет предлагать решения «Импульс», включая источники бесперебойного питания мощностью от 450 ВА до 2080 кВА. В ассортименте компании представлены Off-Line (офлайн), Line-interactive AS (линейно-интерактивные AS), Line-interactive Sin (линейно-интерактивные Sin) и On-Line (онлайн) устройства.

ГК «Системотехника» располагает собственными подразделениями проектирования (R&D — исследования и разработки) производства и сервисной поддержки, а также оказывает услуги по проектированию и подбору сложных решений. Компания предоставляет проектную онлайн-поддержку и экспертизу для подбора оборудования с возможностью выезда к заказчику.

Решения «Импульс» применяются в ЦОД, телекоммуникациях, здравоохранении, торговле, промышленности, финансовом секторе и транспорте. По данным компании, более 300 МВт нагрузки в России и СНГ находятся под защитой ИБП «Импульс».

Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России

«Сотрудничество с «Системотехникой» позволяет нам расширить предложение в сегменте систем защиты электропитания за счет решений с широким модельным рядом и развитой инженерной составляющей. Это открывает дополнительные возможности для реализации проектов различного масштаба», — сказал Дмитрий Купцов, директор периферийного оборудования VVP Group.

Развитие сотрудничества с ГК «Системотехника» соответствует стратегии VVP Group по расширению портфеля решений в области защиты электропитания и усилению инженерной составляющей предложения. В статусе официального дистрибутора решений «Импульс» компания VVP Group получает возможность более гибко формировать предложение для партнеров. Наличие в линейке партнера широкого спектра ИБП, а также экспертизы в проектировании и подборе оборудования позволяет VVP Group более гибко отвечать на запросы заказчиков в различных отраслях.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

