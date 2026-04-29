«Авито Работа»: аналитики данных стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами — в I квартале 2026 г. им предлагали порядка 168 000 руб. в месяц

Эксперты «Авито Работы» проанализировали средние зарплатные предложения для офисных специалистов за I квартал 2026 г. и выяснили, что самыми высокооплачиваемыми в офисном сегменте оказались аналитики данных — в среднем работодатели предлагали им 167 999 руб. в месяц (+4% за год). Эти специалисты занимаются сбором, обработкой и анализом больших массивов данных, помогают бизнесу находить закономерности и принимать решения на основе метрик. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

На втором месте — бизнес-аналитики: в I квартале 2026 г. им предлагали в среднем 152 830 руб. в месяц (+16% за год). Эти специалисты анализируют бизнес-процессы и показатели компании, выявляют узкие места и точки роста, а также формируют требования к продуктам и ИT-решениям. По сути, они переводят задачи бизнеса в конкретные решения для разработки и оптимизации процессов, помогая компаниям повышать эффективность работы.

Замыкают тройку лидеров аналитики — специалисты по анализу данных о продажах, клиентах и внутренних процессах. В отличие от аналитиков данных и бизнес-аналитиков, которые работают с более широкими задачами и уровнями данных, эти специалисты сосредоточены на анализе показателей в рамках конкретного направления бизнеса. Их средние зарплатные предложения за первую четверть текущего года составили 151 486 руб. в месяц (+23% за год).

При расчете средних зарплатных предложений эксперты «Авито Работы» учитывали данные по вакансиям с полным рабочим днем для специалистов с опытом от одного года до трех лет — с учетом как минимальных, так и максимальных значений в диапазонах, указанных работодателями. Фактический заработок может существенно отличаться от приведенных значений: в ИT-профессиях он во многом определяется грейдом специалиста (junior, middle, senior), сложностью решаемых задач, редкостью применяемого стека технологий и языков программирования.

Самые высокооплачиваемые офисные профессии, I квартал 2026 года

«В I квартале 2026 г. зарплатные предложения в офисном сегменте продолжают расти, однако сам рынок становится более избирательным. Если ранее компании активно расширяли штат, то сейчас по многим позициям конкуренция среди соискателей заметно усилилась — в том числе за счет высокого интереса к ИT-профессиям. Так, число откликов на вакансии аналитиков данных за год выросло на 61%, бизнес-аналитиков — на 37%, системных администраторов — на 35%. По ряду офисных направлений число откликов уже заметно превышает количество вакансий, за счет чего рынок смещается в сторону работодателя. При этом спрос на специалистов с сильной экспертизой сохраняется, и компании продолжают конкурировать за них, в том числе за счёт более привлекательных зарплатных предложений», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».