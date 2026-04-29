«Ростелеком» открывает новый набор студентов на программу оплачиваемых стажировок

«Ростелеком» начал набор студентов на оплачиваемую стажировку с гибким графиком «Твоя первая 2.0». Программа стартует уже четвертый раз. В новом сезоне расширилась география стажировок: получить реальный опыт работы в команде ведущей цифровой компании страны студенты 3-5 курсов вузов и учащиеся 3-4 курсов ссузов смогут в 80 городах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Программа «Твоя первая» включает 13 профилей стажеров: телекоммуникации, ИТ, продажи, маркетинг, администрирование бизнес-процессов, аналитика, закупки, менеджмент, финансово-экономические проекты, HR, юриспруденция, строительство и эксплуатация технической инфраструктуры, а также экология и природопользование. Стажировка длится шесть месяцев, на время которых компания заключает со студентами трудовой договор. В течение этого времени стажеры работают над реальными проектами и получают зарплату. После окончания стажировки самые успешные участники смогут трудоустроиться в штат.

С момента запуска в 2023 г. на программу стажировок «Ростелекома» по всей России поступило около 40 тыс. заявок. Ежегодно этот показатель растет: если в первый год было около 6 тысяч заявок, то в 2025 г. эксперты компании рассмотрели уже 18,5 тыс. По итогам отбора в разные подразделения вышли 225 стажеров, из которых 72 после завершения стажировки присоединились к команде «Ростелекома». При этом студенты высоко оценили взаимодействие с компанией на всех этапах — от начала коммуникаций до адаптации. Показатель eNPS (индекс удовлетворенности сотрудников) среди участников программы составил 8,8.

Анна Лунева, директор департамента по управлению брендом работодателя «Ростелекома»: «Сегодня рынок труда требует новых подходов к найму — бизнес все больше сосредоточен на развитии лояльных сотрудников, понимающих особенности компании. В этом контексте стажировка "Твоя первая" стала полноценной платформой для развития нового поколения лидеров технологической отрасли. Мы расширили возможности участников: вместо выполнения одной задачи, стажеры получают кросс-функциональный опыт, способствующий их росту. Также мы переработали механизмы обратной связи, теперь программа более прозрачна для всех участников. В результате выросла конверсия в штат: по итогам 2025 г. она составила 32%. Эти изменения стали частью наших усилий по обновлению позиционирования "Ростелекома" как современного работодателя и на практике воплощают наш новый слоган — “Ты влияешь на ход событий”».

Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще