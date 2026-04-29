«Ростелеком» открывает новый набор студентов на программу оплачиваемых стажировок

«Ростелеком» начал набор студентов на оплачиваемую стажировку с гибким графиком «Твоя первая 2.0». Программа стартует уже четвертый раз. В новом сезоне расширилась география стажировок: получить реальный опыт работы в команде ведущей цифровой компании страны студенты 3-5 курсов вузов и учащиеся 3-4 курсов ссузов смогут в 80 городах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Программа «Твоя первая» включает 13 профилей стажеров: телекоммуникации, ИТ, продажи, маркетинг, администрирование бизнес-процессов, аналитика, закупки, менеджмент, финансово-экономические проекты, HR, юриспруденция, строительство и эксплуатация технической инфраструктуры, а также экология и природопользование. Стажировка длится шесть месяцев, на время которых компания заключает со студентами трудовой договор. В течение этого времени стажеры работают над реальными проектами и получают зарплату. После окончания стажировки самые успешные участники смогут трудоустроиться в штат.

С момента запуска в 2023 г. на программу стажировок «Ростелекома» по всей России поступило около 40 тыс. заявок. Ежегодно этот показатель растет: если в первый год было около 6 тысяч заявок, то в 2025 г. эксперты компании рассмотрели уже 18,5 тыс. По итогам отбора в разные подразделения вышли 225 стажеров, из которых 72 после завершения стажировки присоединились к команде «Ростелекома». При этом студенты высоко оценили взаимодействие с компанией на всех этапах — от начала коммуникаций до адаптации. Показатель eNPS (индекс удовлетворенности сотрудников) среди участников программы составил 8,8.

Анна Лунева, директор департамента по управлению брендом работодателя «Ростелекома»: «Сегодня рынок труда требует новых подходов к найму — бизнес все больше сосредоточен на развитии лояльных сотрудников, понимающих особенности компании. В этом контексте стажировка "Твоя первая" стала полноценной платформой для развития нового поколения лидеров технологической отрасли. Мы расширили возможности участников: вместо выполнения одной задачи, стажеры получают кросс-функциональный опыт, способствующий их росту. Также мы переработали механизмы обратной связи, теперь программа более прозрачна для всех участников. В результате выросла конверсия в штат: по итогам 2025 г. она составила 32%. Эти изменения стали частью наших усилий по обновлению позиционирования "Ростелекома" как современного работодателя и на практике воплощают наш новый слоган — “Ты влияешь на ход событий”».