Spacebit представила пакетные предложения для X-Control

Компания Spacebit (дочерняя компания «Информзащиты»), российский разработчик программных продуктов в сфере информационной безопасности, объявила о расширении линейки предложений для системы X-Control и запустила несколько пакетных вариантов поставки, ориентированных на организации с небольшим объемом внедрения. Новые комплекты лицензий позволяют выгоднее приобретать систему по сравнению с покупкой тех же лицензий вне комплекта и подходят для заказчиков, которым требуется готовое решение с заранее определенным составом.

Новый формат может заинтересовать компании, желающие приобрести отдельные лицензии для своих филиалов, государственных заказчиков, организации среднего и малого бизнеса с ограниченным парком средств криптографической защиты информации.

Запуск пакетных предложений отражает запрос рынка на более гибкие и понятные модели закупки ИБ-решений для небольших и средних инсталляций. Для заказчиков это возможность внедрить X-Control в оптимальной конфигурации, сохранив баланс между функциональностью, стоимостью и реальными потребностями инфраструктуры.

В линейку предложений лицензий X-Control вошли три варианта поставки:

Базовый комплект включает ядро системы и 250 объектов учета средств криптозащиты информации (СКЗИ).

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году
5 трендов контейнерной разработки в 2026 году Безопасность

Стандартный комплект доступен в двух вариантах: ядро и 1 тыс. объектов учета средств криптозащиты информации (СКЗИ) либо ядро, 800 объектов учета средств криптозащиты информации (СКЗИ) и 100 синхронизируемых учетных записей из LDAP-каталога.

Расширенный комплект также предлагается в двух конфигурациях: ядро и 2 тыс. средств криптозащиты информации (СКЗИ) либо ядро, 1,7 тыс. средств криптозащиты информации (СКЗИ) и 250 синхронизируемых учетных записей из LDAP-каталога.

Ключевое преимущество новых предложений – это экономическая выгода. Приобретение пакетного комплекта позволяет сэкономить до 30% по сравнению с покупкой лицензий вне комплекта, поясняют в Spacebit. Это делает X-Control более доступным для организаций, которым важно получить полноценную систему учета и контроля СКЗИ без избыточных затрат.

