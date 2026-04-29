В «ГигаАкадемии» от «СберУниверситета» и «Школы 21» появились бесплатные курсы

В рамках «ГигаАкадемии» стали доступны бесплатные курсы по генерации видео, работе с LLM, введению в ИИ-агенты и искусственному интеллекту в образовании.

Курсы созданы как для руководителей и профессионалов, так и для любых желающих разобраться в технологии. Каждая учебная программа разделена на несколько тематических блоков: от четырех до девяти уроков. Программы призваны дать базовые понимания предметов, обучить основному функционалу и подготовить к интенсиву «Человек, дополненный ИИ».

«ГигаАкадемия» создает основу для массового развития прикладных ИИ-компетенций в России. В центре проекта — обучение по созданию и управлению мультиагентными системами: средой, в которой несколько ИИ-агентов распределяют роли, автономно решают бизнес-задачи, освобождая время на управленческие, стратегические и творческие задачи. Такой подход позволяет перейти от использования ИИ для отдельных операций к управлению целыми процессами — от поиска и проверки информации до создания финансовых моделей и бизнес-стратегий.

Флагманский продукт «ГигаАкадемии» — программа «Человек, дополненный ИИ». Она ориентирована на руководителей, которые хотят использовать искусственный интеллект как полноценную рабочую систему для повышения эффективности, ускорения принятия решений и масштабирования процессов. На очном интенсиве участники проектируют команды ИИ-агентов под свои задачи. Практическая работа проходит на корпоративной платформе для создания и управления ИИ-агентами «ГигаЧат Бизнес» и с использованием open source решений с саморазвивающимися агентами. После завершения обучения созданные решения можно развивать и применять в работе. При этом программа не требует глубоких навыков программирования.

Отдельное направление «ГигаАкадемии» связано с подготовкой системы образования к новой технологической реальности. Программы проекта рассчитаны в том числе на преподавателей вузов и колледжей, которым предстоит обучать студентов работе с ИИ-системами нового поколения. Сбербанк выступает партнером подготовки и повышения квалификации преподавателей, помогая формировать у педагогов актуальные практические компетенции и внедрять современные подходы к обучению искусственному интеллекту. Это позволит масштабировать ИИ-грамотность и подготовку кадров по всей стране.

Рустам Айнетдинов, директор «Школы 21»: «ГигаАкадемия» готовит руководителей к миру, где люди и ИИ работают как единая команда. Современный лидер больше не управляет только людьми или только технологиями — он создает среду, где человеческое мышление и возможности ИИ дополняют друг друга. Люди принимают стратегические решения, ставят цели и контролируют этику, а ИИ-агенты берут на себя рутину и вычисления. Мы учим проектировать такие гибридные команды — это новый навык эпохи, это переход от одиночных инструментов к полноценной ИИ-архитектуре компании».

Обучение будет проходить очно на базе «СберУниверситета» и в кампусах «Школы 21» по всей стране. Также в «ГигаАкадемии» будут представлены программы «СберУниверситета» и «Школы 21» по искусственному интеллекту.