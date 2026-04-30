Каждый пятый россиянин готов перерабатывать за идею

Каждый шестой россиянин вообще не готов к переработкам, а 13% полностью принимают необходимость работать сверхурочно. Еще 63% согласны перерабатывать только при определенных условиях. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Среди таких условий 89% из них назвали дополнительную оплату, 37% – личную заинтересованность в рабочей области, 34% пойдут на переработки ради карьерного роста, а каждый третий (33%) – если работодатель компенсирует лишние рабочие часы отгулами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и группы «Ренессанс страхование».

Опрос проведен в апреле 2026 г. методом онлайн-анкетирования респондентов среди 1523 российских соискателей.

Две трети всех участников опроса хотя бы раз сталкивались с переработками за последний год. При этом свыше трети (36%) из них сообщили, что перерабатывают как минимум несколько раз в неделю, каждый четвертый (26%) – не реже одного раза в неделю, 18% – примерно раз в месяц, а восьмая часть опрошенных задерживается на работе раз в несколько месяцев. У 34% ежемесячная переработка превышает 10 часов, у 22% этот показатель находится в пределах 5–10 часов, а у 37% – до 5 часов. Дополнительные рабочие часы были оплачены респондентам лишь в 58% случаев, в частности свыше трети (38%) сообщили о полной оплате их переработок, каждому пятому пришлось довольствоваться частичной оплатой, а еще 36% остались без компенсации.

Общее отношение россиян к переработкам остается преимущественно отрицательным – 42% всех участников опроса воспринимают превышение нормы рабочих часов крайне (17%) или скорее (25%) негативно. Еще 30% относятся к переработкам нейтрально, и только 22% – положительно. Несмотря на это, в большинстве российских компаний корпоративная культура только способствует переработкам сотрудников. Свыше четверти (28%) респондентов отметили, что на предприятии, где они работают, переработки считаются нормой, у 19% работодатели поощряют переработки, в 17% компаний на них закрывают глаза, а в 14% их принято избегать. Лишь 2% опрошенных сообщили, что переработки у них в компании полностью запрещены.

Столкнувшись с неприемлемым для себя количеством переработок, 36% в первую очередь обсудят сложившуюся ситуацию с работодателем, каждый пятый начнет искать в качестве запасного варианта другую работу, 16% пересмотрят приоритеты выполнения рабочих задач, а 10% постараются отказаться от лишней нагрузки, чтобы уйти с работы вовремя. Сильнее всего перерабатывают жители Казани – свыше половины (52%) работников региона сталкиваются с переработками несколько раз в неделю. В топ-5 городов с высоким уровнем переработок также вошли Екатеринбург (32%), Краснодар (29%), Челябинск (28%) и Нижний Новгород (27%).

