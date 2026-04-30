В каждой четвертой компании в России ИИ еще не используется

Консалтинговая компания get experts представляет результаты ежегодного исследования, посвященного трендам в области автоматизации и использования ИИ в работе с кадрами, зафиксированным в 2025 г., и прогнозам на 2026 г. В опросе приняли участие 5453 респондента, которые представляют компании из разных регионов и разных отраслей, в том числе 4373 специалиста и 1080 представителей работодателей: собственников, руководителей, топ-менеджеров и сотрудников HR-подразделений. Об этом CNews сообщили представители get experts.

Взгляд работодателей

Если говорить об использовании искусственного интеллекта в целом в бизнес-процессах, то в первую пятерку по частоте упоминаний вошли создание текстов и презентаций и обработка изображений и видео (56%), поиск информации (42%), распознавание текста, классификация, извлечение данных из документов (21%), обработка данных из внутренних информационных систем и внешних источников (16%) и создание текстовых чат-ботов для ответов на частые вопросы клиентов (16%). При этом 27% работодателей заявили, что они не используют ИИ-инструменты в рабочих процессах*.

В 2025 г. бизнес активно работал над автоматизацией кадровых процессов и внедрением в них разработок с применением ИИ-технологий. Среди направлений, об автоматизации или использовании ИИ на которых в 2025 г. работодатели упоминали чаще всего, — программы внутренних рекомендаций с бонусами за успешный наем (46%), автоматизация работы по поиску, отбору и найму персонала (34%), внедрение системы обучения и развития сотрудников (22%), программы адаптации новых сотрудников с цифровым гидом, чек-листом задач на первую неделю и календарем встреч с наставником (19%), создание банка данных по кадровому резерву (19%), создание корпоративных чат-ботов для ответов на частые вопросы сотрудников (17%) и автоматизация регулярно проводимых опросов сотрудников по поводу их лояльности, вовлеченности, удовлетворенности и т. д., включая не только сбор данных, но и их обработку и анализ (16%)*.

В кадровых подразделениях ИИ чаще всего используют для генерации шаблонных писем, контрактов и внутренних документов (24%), перевода документов, чатов и электронных писем (20%), фильтрации резюме с учетом навыков и опыта кандидатов (12%), сбора и анализа обратной связи от сотрудников об их вовлеченности и удовлетворенности работой (11%) и создания чат-ботов для фильтрации кандидатов, ответов на типовые вопросы и отправки шаблонных писем (10%). Не применяют ИИ в кадровой работе в 47% компаний*.

Также работодатели говорят о планах по автоматизации и внедрению использования искусственного интеллекта в ряде направлений работы с персоналом. Среди наиболее упоминаемых направлений — корпоративные чат-боты для ответов на частые вопросы сотрудников (их будут внедрять в 27% компаний, представленных респондентами), интеграция сервисов для кадровой работы (HR-сервисов) в единую систему (24%), программы адаптации новых сотрудников с цифровым гидом, чек-листом задач на первую неделю и календарем встреч с наставником (23%) и внедрение системы обучения и развития сотрудников (22%). Еще три направления упоминали по 20% опрошенных представителей бизнеса. Это автоматизация работы по поиску, отбору и найму персонала, создание банка данных по кадровому резерву и автоматизация регулярно проводимых опросов сотрудников, в том числе обработки и анализа их результатов*.

Взгляд профессионалов

Об использовании искусственного интеллекта и решений на его основе для работы говорят 74% опрошенных специалистов. Чаще всего ИИ используется в таких процессах, как поиск информации (57%), написание текстов и подготовка технической документации (51%), анализ больших объемов данных (26%), создание макетов, баннеров, презентаций, обложек (22%), обработка изображений и монтаж видео (17%)*.

При поиске работы ИИ использовали 42% профессионалов, мнения которых по поводу эффективности такого подхода разделились: 25% заявили, что считают ИИ полезным инструментом, а 17% уверены в его неэффективности.

Чаще всего кандидаты применяли ИИ для написания резюме (69%) или сопроводительных писем (53%), подготовки к собеседованиям (52%), изучения компании-работодателя (41%) и анализа вакансий и требований (34%)*.

С ИИ-ботами, которые компании используют в процессе отбора и найма, сталкивались 37% кандидатов: в 18% случаев это были текстовые боты, в 16% — голосовые, а 3% рассказали, что проходили собеседование через ИИ-бота.

41% профессионалов признались, что пока настороженно относятся к коммуникации с потенциальным работодателем через «посредника» в виде ИИ. 21%, наоборот, говорят, что этот способ общения им интересен, он показывает инновационность подхода компании к найму. Еще для 30% формат коммуникации не имеет значения, важнее, чтобы он действительно упрощал процесс найма и повышал его эффективность.

По мнению 27% профессионалов, внедрение ИИ не создает угрозы для их карьеры, еще 43% уточняют, что отсутствие угрозы временно: они считают, что для развития ИИ требуется еще много лет. О том, что искусственный интеллект уже сейчас угрожает их карьере, заявляют 4% респондентов. Возникновение угрозы для карьеры в течение трех-пяти лет прогнозируют 8% участников опроса, 5–10 лет — 10%, еще 8% думают, что угроза обязательно появится, но более чем через 10 лет.

«Несмотря на стремительное развитие ИИ в последние годы, мы по-прежнему наблюдаем сдержанное отношение со стороны части бизнеса: не все компании готовы интегрировать эти решения в ключевые процессы. Аналогичная ситуация и среди специалистов, многие из которых пока не воспринимают ИИ как фактор, существенно влияющий на их карьерную траекторию, — отметила директор практик и партнер консалтинговой компании get experts Ольга Краева. — Во многом это связано с тем, что технологии находятся на этапе активного становления: нейросети уже демонстрируют высокую прикладную ценность, но пока требуют внимательного использования, валидации результатов и участия человека в принятии решений. Ключевой момент здесь — это не ограниченность технологий, а необходимость их грамотного внедрения и использования. ИИ следует рассматривать как инструмент усиления функций специалиста: он берет на себя операционную и рутинную нагрузку, освобождая время для задач, требующих аналитического мышления, экспертизы и стратегического подхода. При этом мы видим, что скорость развития ИИ остается крайне высокой. Уже сегодня в крупных компаниях решения на базе нейросетей позволяют радикально сокращать время на обработку данных, аналитику и подготовку отчетности — с недель и дней до часов. Параллельно расширяется спектр HR-процессов и отраслей, в которых такие инструменты применяются. В результате ИИ становится не просто технологическим трендом, а важным элементом трансформации функций HR: он повышает точность и скорость процессов, снижает нагрузку на команды и позволяет выстраивать более гибкие и эффективные модели работы. Однако важно сохранять профессиональное суждение и критическое мышление при работе с такими инструментами — именно это обеспечивает их максимальную ценность для бизнеса».

* При ответе на этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов.

