«1С Про Консалтинг» представила рынку ролевую модель сотрудника

Компания «1С Про Консалтинг» разработала концепцию ролевой модели сотрудника, которую бизнес может внедрить для упрощения HR-процессов, повышения прозрачности управления и снижения затрат на поиск, адаптацию и развитие персонала. Первые итоги от внедрения модели показали серьезные результаты – согласование заявки на подбор сократилось до 10 минут, скорость скрининга резюме повысилась на 58%, а срок закрытия вакансий сократился на 22%. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Ролевой подход описывает компетенции и зоны ответственности сотрудника через набор простых и понятных ролей, отвечая на вопросы – что сотрудник делает, что должен уметь и за что отвечает.

Необходимость создания новой HR-модели возникла в условиях быстрого роста молодой компании. Команда решала сразу две параллельных задачи – быстрый найм и адаптация сотрудников и запуск HR-процессов с нуля. Привычная практика внедрения моделей компетенций показала свою низкую эффективность в реальной жизни: создавать долго и дорого, бизнес их не использует из-за сложного языка, гибкие и экспертные навыки в описании вакансий не всегда взаимосвязаны и руководителям не понятно, как применять на практике этот инструмент для формирования и развития своей команды. Кроме того, классическая практика предполагает использование сложных и затратных инструментов оценки, что в текущей ситуации ощутимо влияет на бюджет. В ролевом подходе сотрудник — это набор описанных простым языком ролей, которые он успешно выполняет и тем самым приносит ощутимый бизнес-результат.

В отличие от классических моделей компетенций, ролевая модель сфокусирована на качественном выполнении работы, а не на качествах человека. Она сразу сочетает гибкие и профессиональные навыки, определяет зону ответственности сотрудника на определенной должности, что позволяет оценить результат работы и развивать экспертизу понятными инструментами. Такой подход делает HR-систему единой, ускоряя и делая прозрачнее процессы подбора, адаптации, оценки и развития персонала.

При внедрении модели в «1С Про Консалтинг» выделили ключевые должности и простым языком описали эффективную работу сотрудника через набор ролей. Каждая роль кратко сочетает все, что нужно комплексно знать, уметь и делать, чтобы успешно действовать в рамках своей должности.

На основе ролевой модели по каждой должности был сформирован и автоматизирован шаблон заявки на подбор, где руководитель при необходимости заполняет лишь дополнительные требований, например, город проживания или специфический опыт. А также автоматизирован чек-лист оценки кандидатов по ролевой модели, который позволяет участникам собеседование прямо во время встречи оценить уровень кандидата по каждой роли. И затем сравнить итоговые результаты по нескольким соискателям.

План адаптации для новичков теперь формируется так, чтобы все роли можно было проявить в рабочих задачах, а сотрудник мог сразу знакомиться с ожиданиями работодателя через ролевую модель в первые дни прохождения испытательного срока. Это позволяет руководителю оценить, где специалист справляется легко, а где нужна поддержка. Экономия времени на подготовку плана адаптации для нового сотрудника составила от 20 до 40% в зависимости от уровня должности. Прохождение испытательного срока также стало прозрачнее - все или большинство ролей «протестированы» в рабочих задачах. Кроме того, компания отказалась от закупки внешних инструментов оценки и может направить этот бюджет на задачи развития.

Перевод на другой уровень должности на основе оценки 180 и 360, куда «зашита» ролевая модель, также показал свою работоспособность и снижение субъективности в принятии решения.

«Ролевая модель помогает быстрее находить людей, лучше понимать команду и развивать экспертизу. Позволяет HR и бизнесу говорить на понятном друг другу языке и вместе повышать эффективность бизнеса. Ролевую модель можно создать внутри любой компании. Мы разработали методологию, автоматизировали процессы, внедрили модель у себя и готовы делиться этой экспертизой с рынком», — сказала Татьяна Турбина, директор по персоналу «1С Про Консалтинг».