CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Аксус» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором «Аксус». Сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны и направлено на развитие технологической независимости отечественных компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Благодаря партнерству с «Инферит» компания «Аксус» сможет внедрять и использовать в своих проектах флагманское решение вендора — систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Она агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑активах организации.

Решение поможет «Аксус» выявлять в ИТ-инфраструктуре заказчика неэффективные ресурсы, неактуальное оборудование, ПО и скрытые издержки. Такой аудит позволяет бизнесу перераспределять ресурсы, уходить от неэффективных ИТ-решений и повышать производительность без дополнительных инвестиций.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

«Мы рады приветствовать “Аксус” в числе наших официальных партнеров. Компетенции интегратора в области построения ИТ-архитектуры, аудита и аутсорсинга ИТ полностью соответствуют подходу “Инферит” к созданию технологически независимых и эффективных решений для бизнеса. Уверен, наша совместная работа усилит ИТ-ландшафт российских компаний в разных секторах экономики», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Сотрудничество с “Инферит” открывает для “Аксус” новые возможности по усилению экспертизы в области управления ИТ-активами. Внедрение системы “Инферит ИТМен” позволит нашим заказчикам не просто получить полную картину своей инфраструктуры, но и точечно сократить издержки без потери производительности. Мы видим в этом партнерстве практический инструмент для достижения цифрового суверенитета предприятий — от оптимизации legacy-систем до грамотного планирования новых ИТ-ландшафтов», — сказал Александр Якушенок, директор ООО «Аксус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

В России нашли способ импортозаместить пропеллеры для БПЛА. Разработка прочнее и дешевле в изготовлении, чем импорт

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще