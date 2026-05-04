«Аксус» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором «Аксус». Сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны и направлено на развитие технологической независимости отечественных компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Благодаря партнерству с «Инферит» компания «Аксус» сможет внедрять и использовать в своих проектах флагманское решение вендора — систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Она агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑активах организации.

Решение поможет «Аксус» выявлять в ИТ-инфраструктуре заказчика неэффективные ресурсы, неактуальное оборудование, ПО и скрытые издержки. Такой аудит позволяет бизнесу перераспределять ресурсы, уходить от неэффективных ИТ-решений и повышать производительность без дополнительных инвестиций.

«Мы рады приветствовать “Аксус” в числе наших официальных партнеров. Компетенции интегратора в области построения ИТ-архитектуры, аудита и аутсорсинга ИТ полностью соответствуют подходу “Инферит” к созданию технологически независимых и эффективных решений для бизнеса. Уверен, наша совместная работа усилит ИТ-ландшафт российских компаний в разных секторах экономики», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Сотрудничество с “Инферит” открывает для “Аксус” новые возможности по усилению экспертизы в области управления ИТ-активами. Внедрение системы “Инферит ИТМен” позволит нашим заказчикам не просто получить полную картину своей инфраструктуры, но и точечно сократить издержки без потери производительности. Мы видим в этом партнерстве практический инструмент для достижения цифрового суверенитета предприятий — от оптимизации legacy-систем до грамотного планирования новых ИТ-ландшафтов», — сказал Александр Якушенок, директор ООО «Аксус».