«К2Тех» и Staq объединяют экспертизу в области аналитики данных для управления эксплуатацией и сервисом

ИТ-компания «К2Тех» и разработчик единой цифровой платформы Staq объявили о начале партнерства. В рамках сотрудничества «К2Тех» выступит интегратором решений на базе платформы Staq, отвечая за внедрение и сопровождение проектов, направленных на автоматизацию производственных, эксплуатационных и сервисных процессов на основе данных.

Крупные компании сталкиваются с разрозненностью данных: информация с оборудования, датчиков, мобильных устройств сотрудников и учетных систем существует изолированно. Это не позволяет сформировать единый контур управления и ведет к разрыву между оперативной реакцией на инциденты и долгосрочным планированием ресурсов, штата и бюджетов. Как следствие — неоптимальная загрузка сервисных бригад и прямые убытки от внезапных простоев оборудования.

Staq представляет собой модульную систему, объединяющую в едином интерфейсе решение уровня MES, управление заявками, инцидентами, эксплуатацией оборудования, выездным сервисом, аналитику, а также графический конструктор бизнес-процессов (Workflow), который позволяет без программирования настраивать сквозную логику процессов: запуск по событию или расписанию, маршруты, условия, интеграции с внешними системами и автоматические действия.

Платформа поддерживает сбор данных из промышленных датчиков, IoT-устройств, систем геолокации и корпоративных учетных систем. На основе этих данных настраиваются сценарии автоматического реагирования: при выходе параметров оборудования за пределы нормы или отклонении от плановых показателей работы персонала система самостоятельно формирует задачи для соответствующих служб, предотвращая развитие аварийных ситуаций и непроизводительные простои.

В рамках партнерства «К2Тех» берет на себя полный цикл работ с заказчиком: от предпроектного обследования и проектирования архитектуры интеграции до внедрения платформы и ее настройки под специфику бизнес-процессов клиента. Ключевая задача интегратора — обеспечить замыкание оперативной аналитики на управленческую. Это позволяет связать в единую модель показатели среднего времени реагирования, фактическую загрузку бригад, оптимизацию штатного расписания и сокращение потерь от внезапных сбоев.

В результате заказчики получают единый контур управления эксплуатацией и сервисными процессами, где данные консолидированы, а аналитика становится основой для принятия управленческих решений. Это дает возможность повысить эффективность использования оборудования и персонала, снизить операционные потери и ускорить реакцию на изменения.

«Сегодня компании сталкиваются с необходимостью повышать прозрачность процессов, снижать операционные потери и быстрее реагировать на изменения. Платформа Staq создавалась как универсальная цифровая среда, которая объединяет производственные, эксплуатационные и сервисные процессы в единой системе. Партнерство с «К2Тех» позволит масштабировать наши решения и сделать их доступными для большего числа компаний, реализующих проекты цифровой трансформации», — отметил генеральный директор Staq Евгений Гусев.

«Мы наблюдаем устойчивый запрос со стороны заказчиков на переход от реактивного управления к предиктивному — когда система не просто фиксирует поломку, а на основе данных предотвращает сбой до его возникновения. В платформе Staq нас привлекла возможность объединить управление процессами и глубокую аналитику в одном решении. Наша экспертиза позволяет настроить платформу таким образом, чтобы каждый сигнал с оборудования или мобильного устройства приносил измеримый бизнес-результата: прозрачность операционной деятельности, оптимизацию ресурсов и снижение потерь. А объединяя возможности платформы с нашим опытом и аналитическими решениями, мы можем выполнять анализ не только событий, но и комплексно визуализировать процессы заказчиков», — сказал Алексей Кулагин, директор по продвижению решений, направления Big Data & BI «К2Тех».