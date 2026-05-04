«СКБ Контур» и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова договорились о совместной подготовке ИТ-кадров

«СКБ Контур» и Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова заключили соглашение о содействии в реализации образовательных программ по ИТ-специальностям. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под документом поставили операционный директор «СКБ Контур» Светлана Стрельникова и исполняющий обязанности ректора ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Михаил Писарев. Соглашение предусматривает комплексную поддержку подготовки студентов, включая преподавание, разработку учебных программ и организацию стажировок.

В рамках соглашения «СКБ Контур» и ИжГТУ намерены организовать проведение практических занятий по ИТ-дисциплинам и чтение лекций и разрабатывать образовательные программы. Отдельным направлением определено сотрудничество по подготовке специалистов в сфере ИТ и искусственного интеллекта в рамках федеральных проектов «Кадры для цифровой трансформации» и «Искусственный интеллект».

Светлана Стрельникова, операционный директор «СКБ Контур»: «Сотрудничество с одним из ведущих вузов Удмуртии — важный шаг в системной работе по подготовке квалифицированных ИТ-кадров. Мы планируем не только делиться практическим опытом наших экспертов, но и участвовать в обновлении образовательных программ, чтобы они соответствовали актуальным требованиям цифровой экономики. Уверена, что совместные проекты с ИжГТУ позволят студентам получить востребованные компетенции и ускорят их профессиональное развитие».

Михаил Писарев, и. о. ректора ИжГТУ имени М. Т. Калашникова: «Подписанное соглашение — это прежде всего вклад в будущее наших студентов. Сотрудничество с «СКБ Контур» дает им уникальную возможность учиться у практиков, проходить стажировки в одной из ведущих ИТ-компаний и участвовать в реальных проектах. Мы продолжим интегрировать индустриальный опыт в образовательный процесс, чтобы выпускники ИжГТУ были максимально готовы к вызовам цифровой экономики. Благодарю коллег из «СКБ Контур» за открытость и стратегический подход к подготовке кадров».

С ИжГТУ компанию связывает долгосрочное сотрудничество. Студенты стажируются в «СКБ Контур», а преподаватели университета используют разработанные специалистами Контура курсы в своей деятельности. Сотрудники ижевского офиса компании много лет преподают на факультете «Информационные технологии».

«СКБ Контур» с 2008 г. развивает ИT-образование: выплачивает гранты и стипендии, проводит стажировки и организует занятия в школе промышленной разработки. Совместно с УрФУ, университетом ИТМО и Новосибирским государственным университетом развивает образовательные проекты и программы дополнительного образования.