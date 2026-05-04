УЦСБ расширил портфель технологий SOC решением R-Vision SIEM

Российский системный интегратор УЦСБ объявил о расширении портфеля SOC-технологий решением R-Vision SIEM.

Стороны договорились о совместной работе по ряду направлений кибербезопасности. Одним из ключевых шагов стало внедрение R-Vision SIEM в центр мониторинга безопасности УЦСБ SOC. Это позволит предоставлять клиентам услуги по непрерывному мониторингу и оперативному реагированию на инциденты кибербезопасности.

R-Vision SIEM предназначен для централизованного сбора, анализа и корреляции событий безопасности, система способна работать в сложных и высоконагруженных инфраструктурах. Такие решения – одни из ключевых компонентов мониторинга и реагирования на киберугрозы.

УЦСБ обладает многолетним опытом в создании центров мониторинга (SOC) и реализации проектов любого масштаба – от локальных внедрений до построения комплексных ИБ-сервисов, в частности через модель управляемых услуг безопасности (MSSP).

Партнерство не ограничивается одним продуктом: стороны намерены совместно развивать компетенции в области применения SIEM-системы, обучать персонал, обмениваться лучшими практиками и запускать совместные проекты по продвижению решения, в том числе через модель управляемых услуг безопасности (MSSP). Особое внимание будет уделено тестированию и совершенствованию продукта в реальных сценариях защиты данных и управления инцидентами.

«Партнерство с R-Vision объединяет многолетнюю аналитику УЦСБ и технологический стек вендора, что позволяет предложить Заказчикам действительно глубокую экспертизу в области мониторинга и расследования инцидентов. Мы видим высокий потенциал R-Vision SIEM в сложных инфраструктурах, и совместная работа над внедрением и совершенствованием этого продукта позволит нам заметно повысить эффективность и надежность предоставляемых сервисов, включая MSSP», – отметил генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов.

В свою очередь, разработчик видит в этом соглашении закономерный шаг по укреплению партнерского контура и технологических решений вокруг своей платформы. Накопленный УЦСБ опыт практической реализации ИБ-проектов станет важным драйвером для дальнейшего развития продукта и позволит быстрее адаптировать его под запросы корпоративных и государственных заказчиков.

«Сотрудничество c системным интегратором УЦСБ открывает новые возможности для расширения применения R-Vision SIEM и его адаптации к требованиям сложных инфраструктур. Обмен лучшими практиками и совместное тестирование функционала в реальных условиях позволят развивать продукт как зрелое интеграционное решение, а также повышать его эффективность для центров мониторинга безопасности», – отметил Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision.

Стороны видят широкие перспективы для совместной работы, охватывающей как проекты по внедрению R-Vision SIEM в различных отраслях, так и образовательные инициативы для ИБ-специалистов. Для заказчиков такое партнерство открывает возможность получить более глубокую интеграцию продукта с инфраструктурными решениями УЦСБ и рассчитывать на экспертный уровень поддержки на всех этапах – от внедрения до расследования инцидентов. При этом соглашение оставляет пространство для развития и других совместных инициатив в области информационной безопасности, задавая вектор для будущих проектов в смежных областях – от анализа уязвимостей до автоматизации реагирования.