18% женщин и 14% мужчин жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах

Каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина жалеют о том, что поручали нейросети решение личных проблем. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющие опыт использования нейронных сетей. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь россиян: 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии.

Женщины проявляют несколько большую открытость к диалогу с машиной: к ИИ обращался за советами по личным вопросам 51% россиянок и 46% мужчин.

Ожидаемо, что самыми ИИ-коммуникабельными оказались россияне моложе 35 лет: доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам среди них достигает 62%, тогда как среди 35-45-летних — 37%, а среди респондентов 45+ — всего 31%.

Чаще за личными рекомендациями к ИИ приходят россияне с доходом до 100 тыс. руб. в месяц (57% против 42% среди зарабатывающих от 150 тыс.).

Полученным от ИИ советам в среднем следуют 6 из 10 обращавшихся, 43% не жалеют, что последовали рекомендациям нейросети, каждый шестой — жалеет (16%). Каждый четвертый советы ИИ игнорирует. 15% затрудняются оценить их применимость, чаще всего потому что не относятся к таким советам серьезно.

Женщины оказались менее лояльными и, судя по цифрам, менее удачливыми (а возможно, и не столь осторожными) в интерпретации машинных рекомендаций: 18% из них пожалели о содеянном (среди мужчин таких 14%). Также россиянки чаще получали советы, которыми в итоге пренебрегли (30% против 23% среди мужчин).

Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к ИИ по вопросам здоровья (в частности, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения и диагностики и проч.). В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк — от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 395

Время проведения: 20-23 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, пользующееся нейронными сетями

Размер выборки: 1600 респондентов.