«1С» и «СИТЕК» объявили о создании совместного предприятия для развития решений в области корпоративной автоматизации и логистики

Компании «1С» и «СИТЕК» объявили о создании совместного предприятия, направленного на развитие и продвижение решений в области складской логистики и интеграции корпоративных информационных систем. Новая структура будет ориентирована на расширение возможностей внедрения современных WMS- и ERP-решений на российском рынке и в странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители «1С».

«СИТЕК обладает значимой экспертизой в области складской логистики, управления имуществом и внедрения ERP-решений. Развитие сотрудничества позволит расширить возможности решений «1С» для предприятий, которым необходимы современные инструменты управления складом и другими операционными процессами», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Константин Николаев, основатель компании «СИТЕК»: «Для нашей компании сотрудничество с «1С» является последовательным этапом развития. Мы давно работаем на платформе «1С», развиваем собственные решения и реализуем проекты внедрения для предприятий из разных отраслей. Совместное предприятие создает дополнительные возможности для развития продуктовой линейки и расширения практики внедрения решений в интересах наших клиентов».

Синергия отраслевых разработок и практики внедрения «СИТЕК» с платформенными возможностями «1С» и экспертизой в ERP-проектах создает основу для более глубокой автоматизации бизнеса от отдельных функций к сквозным цифровым процессам, объединяющим управление ресурсами, логистикой и операционной деятельностью.