70% россиян уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, какие факторы, по мнению россиян, помогают им работать продуктивнее. Исследование показало, какие действия со стороны работодателя сотрудники считают по-настоящему важными и какую роль в современном рабочем процессе играет автоматизация. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 6 по 10 февраля 2026 г. среди 2659 респондентов.

Сумма факторов, влияющих на эффективность и качество работы россиян, по мнению самих опрошенных, включает в себя как технологические процессы, так и межличностное общение и условия труда.

Так, на первом месте, оказался фактор, который отметили сразу 2\3 респондентов: 70% опрошенных уверены, что автоматизация части их рабочих задач поможет им работать эффективнее. Чаще других в пользу автоматизации труда высказывается молодежь: среди респондентов до 18 лет таких 73%, в категории 18–24 года — 76%, а в группе 25–34 года — 72%. Наиболее активно эту идею поддерживают представители сферы маркетинга, рекламы и PR (83%), сотрудники финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).

Еще один стимул повышения своей производительности труда на работе россияне назвали готовность руководства прислушиваться к мнению персонала по улучшению рабочих процессов — об этом заявили еще 60% опрошенных. Почти столько же респондентов (по 55%) отметили важность повышения заработной платы и возможности для обучения новым навыкам или повышения квалификации. Улучшение физических условий труда важно для 45% работников, а внедрение современных технологий или замена устаревшего оборудования — для 37%.

Кроме того, каждый третий (33%) уверен, что продуктивность вырастет, если компания оптимизирует административные процессы и повысит эффективность совещаний, сократив их количество. Также среди факторов упоминались снижение текучки кадров (26%), расширение штата для распределения нагрузки (22%) и увеличение общего финансирования бизнес-проектов (10%).

Между тем уровень реального внедрения технологий в компаниях оценивается работниками по-разному. На текущий момент каждый третий респондент (27%) считает, что в их организациях процессы автоматизированы на хорошем уровне. Еще 52% оценивают этот показатель как средний и хотят, чтобы их рабочие задачи были еще более автоматизированы чем есть сейчас, и лишь 8% опрошенных заявили, что автоматизация в их компании на низком уровне.

«Автоматизация рутинных операций напрямую конвертируется в сэкономленные рабочие часы и влияет на развитие бизнеса. Так, по данным облачной системы для подбора персонала от hh.ru Talantix, автоматизация только одного процесса, например, ведения и согласования заявок на подбор нового персонала, способна освободить рекрутеру до трех часов рабочего времени ежедневно. Это около 15 часов в неделю или до двух рабочих дней, которые сотрудник может потратить на стратегические задачи вместо рутинной работы», – сказала Марина Хадина, директор по развитию Talantix.