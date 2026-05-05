CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Исследование «К2Тех» и VK Tech: более половины российских компаний видят будущее за платформами унифицированных коммуникаций

«К2Тех» и VK Tech провели совместное исследование, в котором приняли участие более 800 представителей крупнейших российских компаний из сферы финансов, промышленности, госсектора и ритейла. Результаты показывают: более половины респондентов видят будущее компаний в переходе на платформы унифицированных коммуникаций. Это подтверждает устойчивый тренд на формирование экосистем «все в одном», которые приходят на смену разрозненным наборам инструментов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Главные проблемы: защита данных, «зоопарк» инструментов и работа под высокой нагрузкой

Самой актуальной проблемой корпоративных коммуникаций, по мнению опрошенных, стал недостаточный уровень защищенности данных: этот фактор назвали 39% респондентов. Еще около трети (31%) отметили разрозненность сервисов коммуникации и их несовместимость между собой. Более четверти (26%) опрошенных считают главной проблемой технологическую зависимость от зарубежных решений, а 4% — слабую интеграцию коммуникационных инструментов с бизнес-процессами.

В качестве главных барьеров на пути развития корпоративных коммуникаций в их организациях респонденты чаще всего выделяли сложности с поддержкой стабильной работы при высокой нагрузке (30%), ограниченность бюджетов на ИТ (20%) и низкий уровень доверия сотрудников к новым инструментам (14%).

Ставка на экосистемность: 56% компаний ожидают перехода к единой цифровой среде в ближайшие три-пять лет

Компании все чаще делают выбор в пользу платформенного подхода. 56% опрошенных ожидают, что в ближайшие три-пять лет на предприятиях будет сформирована полноценная экосистема «все в одном», объединяющая почту, чаты, видеоконференции, файловые хранилища и инструменты совместного редактирования документов. Такая глубокая интеграция компонентов позволит преодолеть разрозненность сервисов и повысить эффективность взаимодействия сотрудников.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Бизнес движется от простого импортозамещения к созданию собственных экосистем — заказчикам нужны комплексные решения. Открытая платформа способна эффективно и надежно объединить все элементы рабочего процесса в единую систему, решив проблемы стремительного роста числа внешних контрагентов и усложнения структуры предприятий. Наша роль — помочь компаниям разобраться, какие российские продукты подойдут именно им. В собственной лаборатории мы тестируем все доступные на рынке продукты, чтобы предлагать заказчикам не готовые коробочные решения, а индивидуально настроенные платформы», — сказал руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех» Максим Гвоздиков.

«Исследование подтверждает, что компаниям нужен инструмент, который позволит объединить необходимые сервисы. И здесь важна не только архитектура: если сотрудникам удобно пользоваться платформой, они охотнее на нее переходят и не возвращаются к прежним инструментам. Мы развиваем VK WorkSpace именно по этому принципу — как цифровую среду, в которой почта, мессенджер, видеоконференции, документы, файловое хранилище и другие сервисы совместной работы интегрированы между собой и собраны в одном удобном интерфейсе супераппа», — сказал коммерческий директор направления продуктивности VK Tech Антон Тен.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще