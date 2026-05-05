Исследование Mindbox: как бизнес реагирует на рост цен на SMS и блокировки мессенджеров

Бизнес перенаправляет коммуникации в условно бесплатные каналы — email и мобильные пуши — на фоне подорожания SMS и блокировки мессенджеров. Так, за 2025 г. клиенты Mindbox отправили в 26 раз больше email-сообщений, чем SMS, а количество отправленных пуш уведомлений впервые превысило email — и сразу на 45%. Об этом CNews сообщили представители Mindbox.

Эксперты Mindbox изучили эффективность 62 млрд рассылок в трех каналах — email, SMS и мобильных пушах — по ключевым метрикам: доле в выручке, открытиям, кликам и конверсии в заказ.

Мобильные пуши: самый прорывной рост

Push-уведомления — самый быстрорастущий канал по доле в выручке. Медиана выросла в 8 из 9 индустрий с данными за оба года. Самый заметный рост — в финансах и страховании (+2,1 п.п.), мебели (+1,4 п.п.) и ювелирных товарах (+1,4 п.п.). В большинстве индустрий, уровень медианных значений доли выручки в пушах заметно выше, чем в email: «спорт и фитнес» — 4,2%, «ювелирные товары» — 4,0%, «финансы» — 3,4%. При этом лидерский потолок по доле выручки у пушей скромнее чем в email: максимальное значение — 11,1% в индустрии косметики и парфюмерии, тогда как email-лидеры достигают 14,4%.

«Push остается каналом с хорошей базовой доходностью. Мы видим, что канал перешел в стадию зрелости: раньше рост давал сам факт использования. Сейчас растет роль системной работы с частотой, персонализацией и поиском подходящего времени для отправки», — сказал Сергей Кузнецов, руководитель продукта «Мобильные пуши» в Mindbox.

Email: середнячки чувствуют себя не очень, а лидеры — растут

Медианная доля email в выручке выросла у 5 из 18 индустрий, снизилась — у 11. Однако у лидеров картина обратная: максимум растет в 10 из 16 индустрий. Самый заметный рост лидера — «телекоммуникации и ИТ» (+6,3 п.п.), «техника и электроника» (+6,0 п.п.), «общепит» (+5,9 п.п.).

«Из-за роста цен на SMS и блокировки мессенджеров в 2025 г. бизнес стал усиливать нагрузку на условно бесплатный email. Из-за этого медианные показатели канала поползли вниз. А вот лидеры выросли, поскольку подходят к каналу стратегически: сегментируют базу и управляют частотой», — сказала Ирина Белица, менеджер продукта «Email-рассылки» Mindbox.

SMS: дорого, но самая высокая конверсия в покупку

SMS — канал со стабильной доставляемостью (91-96%) и высокой конверсией (до 10% у лидеров). Но поскольку сообщения дорогие, бизнес ограничивает их количество и использует точечно. Так, за 2025 г. клиенты Mindbox отправили в 26 раз меньше SMS, чем писем. Компании строго сегментируют отправки SMS, оставляют только сервисные сообщения или вовсе отказываются от канала. Но не смотря на то, что отправок кратно меньше, доля в выручке у SMS сопоставима с другими каналами: от 3% до 7% в разных индустриях.

Главные выводы

Email берет на себя основную нагрузку. В 2025 г. каналы коммуникации сужаются один за другим: в конце 2024 г. заблокировали Viber, следом — W******p, под вопросом Telegram, а пользователи «Госуслуг» с сентября 2025 г. могут отказаться от рекламных SMS. Бизнес перераспределил коммуникации в email: медианные показатели канала просели, но компании, которые сегментируют базу и контролируют частоту отправок, показали рост. Email работает, но не на автопилоте. Медианный open rate прибавил в половине индустрий, а click rate снижается практически повсеместно — подписчики открывают письма, но реже покупают, вероятно, из-за инфляции и роста НДС. При этом лидеры наращивают click rate: мебель и товары для дома — 11,5%, телекоммуникации — 10,6%, недвижимость — 7,8%.

SMS — максимальная конверсия, максимальная цена. Доставляемость остается стабильной (91–96%), конверсия в заказ у лидеров доходит до 10%, но стоимость канала заставляет использовать его точечно: за 2025 г. клиенты Mindbox отправили в 26 раз меньше SMS, чем email. Часть компаний, например «Детский мир», полностью отказалась от рекламных SMS, сохранив только сервисные сообщения.

Мобильные пуши — единственный канал, где выручка растет системно. Медиана доли пушей в выручке увеличилась в 8 из 9 индустрий, но click rate в половине из них снизился — канал входит в стадию зрелости, и на первый план выходят персонализация и качество клиентского опыта.

«В некоторых индустриях доля выручки от рассылок снижается — маркетплейсы забирают трафик и перетягивают на себя доход. Но компании, которые делают ставку на персонализацию и сегментацию, растут. Новые правила email-провайдеров оказались им на руку: персонализированные письма стали свободнее попадать во "входящие". А бизнес, который развивал омниканальность, смог быстро перераспределить нагрузку на другие каналы, не потеряв выручку», — сказал Игорь Селицкий, менеджер по развитию направления «Рассылки» Mindbox.

Методология исследования

Исследование метрик и выручки основаны на данных клиентов Mindbox за период с 1 января по 31 декабря 2025 г. Для каждого канала приведены данные только тех индустрий, в которых набралось пять и более компаний.

В исследовании метрик проанализированы более 62 млрд рассылок в трех каналах: 24,7 млрд email-писем, 951 млн SMS и 36,8 млрд мобильных пушей. В выборку попали 956 компаний из среднего и крупного бизнеса.

Анализ выручки от каналов за 2025 г. сделан по данным 495 компаний из 23 индустрий. В выборку вошли представители среднего и крупного бизнеса из России и стран СНГ —клиенты Mindbox с ежемесячным товарооборотом более 150 млн руб., или более 5 розничных магазинов, или более 70–100 тыс. пользователей на сайте.

