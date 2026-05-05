«Новиком» выступил организатором облигационного займа «МегаФона»

Банк «Новиком» сообщил о том, что принял участие в организации выпуска биржевых облигаций оператора телекоммуникационной связи «МегаФон», подтвердив экспертизу в структурировании и сопровождении сделок на долговом рынке.

Размещение облигаций серии БО-002Р-11 состоялось 28 апреля 2026 г. на Московской бирже. Объем выпуска составил 25 млрд руб.: инвесторам было предложено 25 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения займа – 2 года 10 месяцев (1020 дней), купонный период – 30 дней.

Купон по облигациям установлен в переменном формате и рассчитывается исходя из значения ключевой ставки Банка России с фиксированным спредом 1,25% годовых. Это делает инструмент привлекательным для инвесторов в текущих рыночных условиях.

«Новиком» выступил организатором размещения наряду с другими крупными российскими банками.

Выпуск включен во второй уровень листинга Московской биржи, соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также включения в ломбардный список Банка России. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения установленного тестирования.

Участие в организации выпуска облигаций одного из крупнейших телекоммуникационных операторов страны отражает стратегию «Новикома» по расширению присутствия на рынке капитала и развитию инструментов привлечения финансирования для ведущих российских компаний.

