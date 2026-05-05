Сбербанк ускорил работу с откликами кандидатов в восемь раз с помощью ИИ-рекрутера

«ГигаРекрутер» — ИИ-агент Сбербанка, который самостоятельно проводит первичные интервью с кандидатами. В первые месяцы 2026 г. с его помощью проведено более 130 тыс. интервью. Решение позволило сократить время от отклика кандидата до завершения первичного интервью и оценки с 23 до 3 часов, ускорив обработку входящего потока. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пилот проекта стартовал в сентябре 2025 г. на ограниченном пуле вакансий и в контуре внутреннего подбора. По итогам тестирования система была доработана и масштабирована на более широкий периметр задач.

«ГигаРекрутер» анализирует резюме на соответствие требованиям, формирует индивидуальные вопросы, проводит интервью с внешними и внутренними кандидатами и по итогам диалога готовит отчет с рекомендациями для рекрутера. Решение снижает операционную нагрузку на команды подбора и позволяет быстрее возвращаться к кандидатам, повышая качество их опыта и управляемость найма в масштабе всей компании.

Анна Овчинникова, старший управляющий директор — директор управления привлечения талантов Сбербанка: «Внедрение ИИ-агентов меняет саму модель подбора. Рекрутер становится не только экспертом по оценке кандидатов, но и управляет цифровыми инструментами, формирует стратегию найма и отвечает за качество взаимодействия с кандидатами. Наша задача — выстроить баланс между технологией и человеческим подходом, чтобы сохранять персональное внимание к кандидатам при росте скорости и масштаба подбора».

В ближайших планах развития «ГигаРекрутера» — улучшение сценариев общения с кандидатами, интеграция с мессенджером «Макс», назначение интервью без участия человека, а также запуск ИИ-ассистента для проведения брифинга по вакансии с нанимающим менеджером.