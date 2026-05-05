TYMY: дефицит ИТ-кадров может тормозить развитие финтеха

Финтех-рынок в 2026 г. продолжит расти, за год рост запланирован на уровне 15–20%. Однако темпы развития отрасли могли бы быть и выше. Несмотря на рост числа кандидатов, компании сталкиваются со скрытым дисбалансом на рынке труда: при избытке специалистов начального и среднего уровня сохраняется дефицит квалифицированных кадров для разработки сложных ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании TYMY.

Ключевыми драйверами финтех-рынка в 2026 г., как отмечают в ИТ-компании TYMY, стали цифровизация платежей и развитие новых платежных инструментов, в том числе внедрение цифрового рубля. Компании активно запускают новые продукты, бесшовно встраивают финансовые сервисы в клиентские пути и развивают решения с использованием возможностей искусственного интеллекта. Рост количества продуктов и направлений усиливает нагрузку на команды и обостряет проблему нехватки квалифицированных специалистов. Это особенно заметно на фоне высокой активности на рынке труда в ИТ.

По данным Минцифры, по итогам 2025 г. численность специалистов в российской ИТ-отрасли достигла 1,12 млн человек, что на 13% больше относительно 2024 г. По статистике hh.ru, в марте 2026 г. количество вакансий в разделе «Информационные технологии» снизилось на 36% относительно марта 2025 г., а число резюме выросло на 25%. За год вырос hh.индекс с 11,6 до 22,6, это говорит о крайне высокой конкуренции за рабочие места.

«На первый взгляд дефицит кадров не то чтобы не виден, поверхностная статистика говорит даже об обратном. Вместе с тем, рост числа специалистов усиливает структурный дисбаланс на рынке. С одной стороны, финтех-компании видят избыток резюме, а с другой – сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов, особенно для разработки сложных продуктов, таких, как инфраструктура для новых платежных решений. На рынке достаточно джуниор- и мид-специалистов, которые активно готовятся вузами или были вытеснены на рынок чередой сокращений, связанных с ИИ оптимизацией, но при этом не хватает опытных инженеров, — сказал Никита Арзамасцев, директор по продукту (CPO) ИТ-компании TYMY. — Проблема отрасли как раз и заключается в отсутствии экспертизы и опыта, достаточного для создания сложных финансовых инструментов. Это увеличивает сроки разработки, затраты на обучение и напрямую влияет на скорость масштабирования продуктов. При этом в текущей фазе развития искусственный интеллект может заменить начинающих специалистов, но заменить реальный прикладной опыт опытного инженера он не способен. Поэтому ИИ хоть и повышает общую эффективность, проблему нехватки кадров решить не может. В результате финтех-компании вынуждены пересматривать подход к формированию команд, усиливать требования к уровню квалификации кандидатов и готовы предлагать конкурентные условия опытным ИТ-специалистам».

