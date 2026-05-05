В Сеченовском Университете создали студенческое конструкторское бюро по медицинскому приборостроению

Как подготовить инженеров и врачей, чтобы они не только умели пользоваться сложной медицинской техникой, но и сами ее создавали уже в процессе обучения? В Сеченовском Университете для этого организовали студенческое конструкторское бюро, где будущие медики, программисты и инженеры сообща разрабатывают новые медицинские приборы и ИT –решения и даже получают на них патенты. Среди первых проектов - цифровой двойник аорты, обучающие VR-тренажёры и ИИ-помощник для профориентации. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Студенческое конструкторское бюро (СКБ) интегрировали в Передовую инженерную школу Сеченовского университета. Как рассказал научный руководитель ПИШ Дмитрий Телышев, СКБ – это полноценная проектная площадка, где студенты под руководством опытных наставников разрабатывают реальные медицинские устройства и решают передовые задачи биомедицины: «Главная наша цель — вовлечь студентов в разработку диагностических приборов, систем мониторинга здоровья, программируемых медицинских устройств и биомедицинской аппаратуры. Ключевой принцип работы конструкторского бюро – междисциплинарность: над конкретными проектами бок-о-бок трудятся медицинские инженеры, программисты и будущие клиницисты».

Первый набор студентов в бюро провели в июне 2025 г. Чтобы попасть в команду, соискателям нужно было прислать мотивационное письмо и резюме. Набор новых участников проводят дважды в год. Сегодня бюро объединяет 20 студентов инженерных и медицинских специальностей, успешно прошедших конкурсный отбор. Студенты-медики в составе междисциплинарных команд выступают в роли клинических экспертов.

Сейчас участники СКБ работают над тремя проектами — разрабатывают цифровой двойник аорты для оценки рисков сердечно-сосудистых патологий, ИИ-помощника для профориентации школьников и обучающие VR-тренажёры для работы со сложным медицинским оборудованием. Для решения реальных научно-технических задач они получают доступ к современному оборудованию, могут запатентовать свои разработки и представлять результаты работы на конференциях. Например, в 2025 г. студенты разработали обучающий VR-тренажер «Работа с отечественным аппаратом гемодиализа», предназначенный для будущих врачей и инженеров. В декабре того же года получили на него свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

«Подобные VR-тренажёры особенно полезны для студентов-практикантов, так как аппараты для гемодиализа сложные, дорогие и дать каждому студенту доступ к такой технике для отработки навыков невозможно. С помощью нашего тренажера это можно делать в безопасной цифровой среде, — сказал участник СКБ, студент 4 курса бакалавриата ПИШ (направление «Механика и математическое моделирование») Степан Шкарбан. — В дальнейшем мы планируем разработать VR-тренажеры для другой медтехники, например, КТ и МРТ».

«Проект, над которым я работаю, называется «Создание цифрового двойника аорты для оценки риска расслоения и разрыва аневризмы», — сказала Карина Уразова, студентка 2 курса магистратуры ПИШ «Материаловедение и технологии материалов». – Его суть в том, чтобы заменить медленные и ресурсоемкие CFD-расчеты кровотока на быструю нейросеть (PINN), обученную законам физики. Это позволить оценивать риск расслоения или разрыва аорты у конкретного пациента в реальном времени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести сложные математические расчеты в понятный для врачей интерфейс — графики, цифры или текстовые подсказки».

Еще один проект конструкторского бюро – ИИ-помощник для профориентации школьников. Идея проекта — использовать большие языковые модели и нейросети, чтобы ученики старших классов могли пройти тесты и определиться с направлениями подготовки. В тестовом режиме помощник уже работает на сайте Передовой инженерной школы. Сейчас команда дообучает алгоритмы, в перспективе в него внедрят полноценный ИИ.

В дальнейшем организаторы СКБ также планируют привлекать студентов к разработке и прототипированию медицинской техники — от идеи до действующего образца, исследованиям в области хирургической робототехники, нейротехнологий, интерфейсов «мозг–компьютер», реабилитации, протезирования, персонализированной медицины и другим приоритетным для университета направлениям. Кроме того, СКБ рассматривает инициативные проектные предложения от самих студентов — любой участник может прийти со своей идеей и получить поддержку. В планах также привлечь индустриальных партнеров, которые будут ставить перед студентами реальные задачи из индустрии.