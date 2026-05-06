FinExpertiza: гендерный разрыв в зарплатах стал максимальным за 13 лет

Средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях России, в 2025 г. были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Зафиксированный в 2025 г. гендерный разрыв в трудовых доходах стал максимальным за последние 13 лет, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Наибольший разрыв между заработками мужчин и женщин наблюдался в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов, где преобладают отрасли с выраженной «мужской» занятостью и повышенной долей физического труда: Мурманской области (зарплаты женщин в среднем на 47% ниже мужских), Забайкальском крае (на 44%), Еврейской автономной области (на 43,8%), Хакасии (на 40,6%), Астраханской области (на 39,9%), Иркутской области (на 39,5%), Кемеровской области (на 39,5%), Бурятии (на 39,2%), Курской области и Хабаровском крае (в обоих регионах на 38,4%).

Минимальная разница между зарплатами в гендерном разрезе отмечалась на предприятиях северокавказских республик и других регионов с высокой долей бюджетного сектора: в Ингушетии и Кабардино-Балкарии (в обоих регионах заработки женщин отстают на 13,8% от мужских), Ивановской области (на 19,8%), Республике Алтай (на 20,4%), Северной Осетии (на 21,6%), Калмыкии (на 22,7%), Москве (на 23,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (на 24,2%), Новосибирской области (на 25,6%) и Севастополе (на 26,4%).

Наибольший зарплатный разрыв характерен для сферы культуры, спорта и развлечений (здесь женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин), а также в области информации и связи (-37,1%), профессиональной, научной и технической деятельности (бухгалтерский учет, юриспруденция, консалтинг, инженерия, научные исследования, реклама и др., -31,3%), добычи полезных ископаемых (-27,9%) и торговли (-27,7%). Минимальные различия в оплате труда наблюдаются в строительстве (-8,4%), образовании (-14,1%), обеспечении электроэнергией, газом и паром (-17,7%), операциях с недвижимостью (-19,1%), водоснабжении, обращении с отходами и ликвидации загрязнений (-19,7%), здравоохранении (-22,6%).

