Работодатели стали осторожнее в найме специалистов с избыточной квалификацией

Одна из шести компаний никогда не нанимает специалистов с избыточной квалификацией. В опросе SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Доля компаний, принимающих на работу специалистов с избыточной для вакантной должности квалификацией, находится на уровне 2025 г. (по 68% год назад и сегодня), однако если в 2025 г. не принимали overqualified-кандидатов только 8% работодателей, то сегодня столь однозначной позиции придерживаются уже 17%. Причина в изменении баланса спроса и предложения на рынке труда: от рынка соискателя (наиболее ярко он проявился в 2024 г.) мы вновь вернулись к конкурентному рынку труда. Вакансий по итогам марта 2026 г. на 20% меньше, а резюме на 34% больше, чем год назад.

Среди россиян с опытом трудоустройства каждый четвертый заявил, что хотя бы раз получал отказ именно из-за избыточной квалификации.

Мужчин, считающих, что их не нанимали именно по причине избыточной квалификации, ощутимо больше, чем женщин — 28 и 21% соответственно. Самый уязвимый возраст — 45 лет и старше: о подобных отказах рассказали 34% опрошенных. Для сравнения, среди молодежи до 35 лет таких лишь 13%.

Чаще отказы из-за чрезмерного опыта получают люди с высшим образованием — 28% против 17% среди тех, кто имеет среднее профессиональное.

Россияне с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. в месяц рассказывали об отказах из-за сверхквалификации чаще тех, кто зарабатывает меньше или больше (32, 21 и 26% соответственно). Большинство ситуаций происходило с руководителями, претендовавшими на линейные позиции: «Отказ по причине наличия у меня ученой степени по профилю отдела (кандидат наук) и отсутствия у начальника отдела и заместителей»; «Довольно часто сталкиваюсь с отказом именно по причине overqualified. Когда подаюсь на более низкие позиции — получаю 100-процентный отказ».

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 201

Время проведения: 2-28 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.