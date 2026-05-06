Среднее профессиональное образование как вход в ИТ и креативные индустрии

Абитуриенты и их родители все чаще рассматривают среднее профессиональное образование как способ получить востребованную специальность и быстрее начать карьеру. По данным «Яндекс Вордстат», в марте-апреле 2026 г. пользователи отправили 7,5 млн поисковых запросов со словом «колледж». Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

За последние два года число таких запросов выросло более чем на 33%: в марте-апреле 2025 г. их было задано 6,8 млн, а в марте 2024 г. — 5,8 млн. При этом пользователям интересны не только рабочие специальности, но и сегмент ИТ и креативных индустрий.

По статистике Минпросвещения России по итогам приемной кампании 2025 г., ИТ-специальности стали самым востребованным направлением у абитуриентов колледжей — их выбрали 22% от общего числа поступивших. Статистика сервиса «Яндекс Вордстат» тоже подтверждает этот интерес: в марте 2026 г. пользователи задали более 20 тыс. запросов «IT-колледж» и свыше 12 тыс. запросов по теме «дизайн в колледже».

Востребованность направления дизайна подтверждается и ростом интереса к ДПО в этой сфере. По данным «Нетологии», в 2025 г. спрос на обучение по графическому дизайну, гейм-дизайну и дизайну презентаций увеличился от 45% до 82% в зависимости от программы.

Схожая ситуация наблюдается в сфере искусственного интеллекта. В «Нетологии» количество первокурсников на программах высшего образованиям «Прикладной искусственный интеллект» совместной с УрФУ и «Инженерия данных» с НИУ ВШЭ увеличилось на 23,2% по сравнению с прошлым учебным годом.

Рынок труда реагирует соответствующим ростом вакансий. По данным «Авито Работы», в 2025 г. количество предложений с упоминанием навыков ИИ по России выросло на 90%. А аналитика Superjob также показывает почти двукратный рост: вакансий, предполагающих опыт работы с ИИ или машинным обучением, за год их стало больше в 1,9 раза.

Абитуриенты и их родители, видя востребованность навыков на рынке труда, все чаще делают выбор в пользу получения профессии уже на этапе среднего профессионального образования. Именно колледж сегодня становится для многих первой точкой входа в ИТ и креативные индустрии, позволяя начать карьеру на два-три года раньше выпускников вузов.

Многие подростки после 9 класса не готовы к переезду в крупные города ради учебы, поэтому сегодня есть качественные программы СПО с государственной аккредитацией в онлайн-формате. В 2026/2027 учебном году «Нетология» в партнерстве с Новосибирским городским открытым колледжем запускает две полностью дистанционные программы СПО:

«Разработка ИТ-продукта с использованием искусственного интеллекта» — первая программа по направлению 09.02.13 «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» в онлайн-формате на рынке. Выпускники смогут работать специалистами по внедрению ИИ, машинному обучению и базам данных, тестировщиками ИИ-решений, ML-инженерами, разработчиками приложений и T-shaped-разработчиками.

«Дизайн интерфейсов и пользовательского опыта» — программа по направлению 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в онлайн-формате. Выпускники смогут работать UX/UI-дизайнерами, продуктовыми дизайнерами, UX-исследователями и дизайнерами веб-интерфейсов.

Обе программы позволяют получить государственный диплом без необходимости покидать родной регион.

Таким образом, сегмент среднего профессионального образования постепенно адаптируется под запросы, сочетая фундаментальную подготовку и гибкость онлайн-формата.

Наталья Медведева, руководитель направления «Высшее образование» «Нетологии»: «Долгое время колледж воспринимался как запасной вариант для абитуриентов, которые не справились с экзаменами или не готовы продолжать обучение в школе после 9 класса. Сегодня среднее профессиональное образование получают те, кто раньше других определился с направлением и хочет быстрее начать работать. ИТ и креативные специальности теперь тоже доступны на этом уровне, а дистанционные программы дают возможность получить качественное образование вне зависимости от того, где живет студент».

