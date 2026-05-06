Центральный университет и «Т-Банк» в два раза увеличили набор школьников в профильную ИТ-смену в международном детском центре «Артек»

Центральный университет и «Т-Банк» второй год подряд запускают конкурсный отбор школьников 9-10 классов на профильную ИТ-смену в международном детском центре «Артек». Она пройдет с 1 по 22 сентября 2026 г. в лагере «Янтарный» на побережье Черного моря.

Образовательная программа ИТ-смены прошла конкурсный отбор и одобрена методистами «Артека» и Министерства просвещения России. Проект реализуется в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России как часть стратегии развития цифровых компетенций у подростков.

В 2025 г. году участие в ИТ-смене приняли 24 школьника из 16 регионов России, прошедших отбор из 13 тыс. кандидатов. В конце смены они представили свои ИТ-продукты и прототипы приложений, которые оценивали эксперты и более 3000 артековцев из России и 16 стран, включая Белоруссию, Казахстан, Армению, ОАЭ, Турцию, Грецию, Латвию и Швейцарию.

В 2026 г. в ИТ-смену смогут попасть в два раза больше кандидатов — количество путевок увеличивается с 24 до 48.

Также, в отличие от прошлого года с единой образовательной программой, в 2026 г. участники смогут выбрать одно из трех направлений: бизнес, разработка и дизайн. В первой половине смены школьники будут проходить обучение в выбранном направлении, а во второй — объединятся в проектные команды для совместной разработки ИТ-продукта.

Под руководством практикующих экспертов Центрального университета и «Т-Банка» участники в течение трех недель будут исследовать рынки, генерировать и тестировать гипотезы, проектировать прототипы мобильных приложений и цифровых сервисов, писать код и разрабатывать дизайн продукта. В конце программы пройдет стендовая выставка прототипов мобильных приложений, где команды будут презентовать и защищать свои проекты перед экспертным жюри и другими участниками смены.

По результатам выставки будут определены победители и призеры: победители I степени получат грант до 100% на обучение в Центральном университете; победители II степени станут обладателями 75% гранта; призеры будут награждены 50% грантом; все участники смены получат мерч от организаторов.

Подать заявку на участие в профильной программе можно до 10 мая 2026 г. на сайте Центрального университета.

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на сайте Центрального университета до 10 июня 2026 г.. 48 школьников, которые успешно справятся с заданиями, попадут на профильную программу по созданию ИТ-продуктов и поборются за главные призы.

Все кандидаты, которые хорошо проявят себя на отборочных этапах, смогут рассчитывать на преимущества при поступлении в Центральный университет — от ускоренного прохождения отбора на грант до гарантированного гранта 40%.

Участие в проекте — бесплатное, включает проживание, питание и образовательную программу.