CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Выручка Gmonit выросла в 3,6 раза за 2025 год — до 398 млн рублей

Разработчик российской observability-платформы Gmonit подвел финансовые итоги 2025 г. Выручка компании достигла 398 млн руб., что в 3,6 раза превышает показатель предыдущего года. Прирост составил 286 млн руб. по сравнению с 2024 г.

Генеральный директор Gmonit Игорь Пустоветов сказал: «Мы можем с уверенностью говорить, что Gmonit — это зрелый продукт на рынке observability в России. За прошедший год нам удалось не просто утроить выручку, а создать платформу, которая выдерживает любые нагрузки и закрывает большую часть потребностей enterprise-сегмента. Такой рывок стал закономерным итогом системной работы всей нашей команды».

2025 г. прошел для Gmonit под знаком интенсивного продуктового развития. В платформу было добавлено 30 новых функций. Команда Gmonit выросла в три раза, при этом особенно усилились отделы внедрения и технической поддержки, что позволило сократить время реакции на запросы клиентов. За год компания успешно провела 35 пилотных проектов, а клиентская база пополнилась 10 новыми крупными заказчиками.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще