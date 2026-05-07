«Авито Работа»: количество резюме с упоминанием навыков ИИ в начале весны выросло на 27%

Аналитики «Авито Работы» изучили динамику резюме на платформе и зафиксировали устойчивый рост числа кандидатов, указывающих навыки работы с ИИ-инструментами. В марте 2026 г. количество таких резюме по России увеличилось на 27% по сравнению с февралем, а среднее ожидаемое зарплатное предложение составило 58059 руб/мес. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Самое значительное количество резюме зафиксировано в сфере маркетинга, рекламы и PR — здесь количество специалистов, упоминающих навыки ИИ, выросло на 30% за месяц. Это объясняется активным внедрением нейросетей в задачи по созданию контента, аналитике аудитории и автоматизации рекламных кампаний.

Еще более выраженную динамику продемонстрировала сфера административной работы: количество резюме с навыками ИИ увеличилось сразу на 63%. В этой категории кандидаты все чаще указывают опыт использования цифровых инструментов для работы с документами, планирования задач, подготовки отчетности и организации внутренних процессов.

Если рассматривать отдельные профессии, чаще всего навыки работы с ИИ в марте 2026 г. указывали соискатели на позиции помощников руководителя — число таких резюме выросло на 33% по сравнению с февралем. Также заметный рост зафиксирован среди SMM-специалистов (+21%) и менеджеров по работе с маркетплейсами (+14%), где использование ИИ-инструментов становится частью повседневной работы — от генерации контента до анализа продаж и управления ассортиментом. Больше резюме с упоминанием ИИ-навыков стало и у графических дизайнеров — на 11%.

Аналитики также изучили динамику количества резюме по федеральным регионам. Лидером стал Южный федеральный округ — в марте здесь свои навыки применения ИИ соискатели указывали 1,6 раза чаще (+62%), чем в феврале. На втором месте — Северо-Западный федеральный округ, где таких резюме стало больше на треть (+33%). Топ-3 замыкает Центральный федеральный округ с ростом на 29%.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд: соискатели все активнее адаптируются к изменениям на рынке труда и стремятся повысить свою конкурентоспособность за счет навыков работы с ИИ. Сегодня такие инструменты позволяют значительно оптимизировать рабочие процессы — от подготовки материалов до анализа данных и коммуникации с клиентами. Согласно недавнему опросу «Авито Работы», пользователи в среднем экономят около 3 рабочих часов в день, при этом каждый пятый — более 4 часов; около 30% сотрудников отмечают экономию 2–4 часа, еще 29% — 1–2 часа. Освободившееся время сотрудники направляют на более сложные задачи, развитие проектов и повышение качества работы», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».