CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Философт» подвел итоги развития за год

ИT-компания «Философт» подвела итоги последних 12 месяцев. За это время команда усилила внешние продукты для рынка недвижимости, обновила внутренние платформы, расширила использование ИИ в рабочих процессах и масштабировала инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Сегодня «Философт» работает как самостоятельная компания уже четыре года. За это время в портфеле сформировано девять собственных ИIT-продуктов, решения компании представлены в 32 регионах, а число пользователей превысило 80 тыс. человек.

Одним из ключевых направлений роста за последний год стал «Мажордом». Продукт развивался как цифровая экосистема для жителей, управляющих компаний и девелоперов: в нем появились маркетплейс, новые интеграции с оборудованием и коробочные решения для застройщиков. Отдельным запуском стала коробка с устройствами для умного дома «Квартира с интеллектом». На базе решений компании сегодня реализовано более 400 умных домов, в том числе три дома класса А.

Серьезное развитие показало и ERP-направление. За год команда выполнила более 2500 заявок, компания получила статус 1С:Франчайзи, а специалисты — более 20 профессиональных сертификатов. Средняя оценка CSI по этому направлению составила 4,91.

За это же время компания продолжила развивать и внутренние продукты. Ferrum был трансформирован в FEroom с новой архитектурой и обновленной технической базой. Команда Учебного портала реализовала новый ИПР в сжатые сроки, а ЦМРН расширил аналитическое покрытие более чем на 50 городов.

Инфраструктурные команды за год увеличили объем выпускаемого кода в два раза без расширения штата разработчиков, при этом среднее количество багов удалось снизить в 1,5 раза. Около 5% заявок в компании уже закрываются полностью автоматически с использованием искусственного интеллекта. Средняя скорость реакции на заявку сейчас составляет 3 минуты, среднее время выполнения — до 3 часов, а уровень SLA держится на уровне 99,8%.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Компания также продолжила расти как команда. Если на старте под руководством Ивана Власова в разработке работали три человека, то сегодня в компании — 109 специалистов. При этом уровень лояльности сотрудников держится на уровне 4,6, а текучесть кадров не превышает 1%.

«В день рождения компании особенно важно не только подводить итоги, но и видеть, за счет чего они стали возможны. За любым продуктом, запуском и результатом стоит команда, которая каждый день вкладывают в эту работу свои знания, время и энергию», — отметил директор «Философт» Иван Власов.

В компании отмечают, что главным результатом года остаются не только цифры, но и развитие продуктов и инфраструктуры, которыми ежедневно пользуются клиенты и сотрудники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Учредитель ИT-компании заочно арестован за хищение 800 млн у Генпрокуратуры

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще