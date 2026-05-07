CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Холдинг «Экспанта» приобрел 25% в компании «АИОМ Технологии»

Холдинг разработчиков промышленного ПО «Экспанта» приобрел 25% в компании «АИОМ Технологии» — разработчике систем тактического и оперативного планирования открытых горных работ. Команда основателей «АИОМ Технологии» сохраняет за собой операционное управление компанией и продолжит реализацию технологической стратегии развития своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители ГК «УльтимаТек».

Сделка позволит консолидировать экспертизу команд и интенсифицировать создание передового программного обеспечения, способного конкурировать с лидерами мирового рынка, такими как Deswik, Micromine Alastri и GEOVIA MineSched.

Вхождение «АИОМ Технологии» в состав холдинга расширяет экосистему промышленных решений «Экспанта». На текущий момент в портфель холдинга уже входят: «Адептик Плюс» – производственное планирование на базе ИИ; «Алгоритм 1» – финансовое планирование и бюджетирование; «Датана» – системы управления на основе ИИ в металлургии; «Датабриз» - управление остановочными ремонтами; «Hive Mind AI» – логистика и отгрузки.

Компания «АИОМ Технологии» была основана в 2022 г. Команда известна в индустрии и обладает подтвержденной экспертизой в области горно-геологического консалтинга, внедрения ГГИС и систем планирования на крупных проектах в России и странах СНГ (Армения, Узбекистан, Казахстан). Среди ключевых текущих клиентов — компании, ведущие добычу золота, железа, меди, алмазов и калийных солей. Программные решения компании включены в Реестр отечественного ПО.

Стратегическим фокусом АИОМ является разработка и профессиональное внедрение своего флагманского продукта — системы планирования PAZL:TAKT. При разработке продукта учитывается тот факт, что российская горнодобывающая отрасль, в целом обладает высокой степенью цифровой зрелости, однако на многих крупных объектах возможности текущих систем планирования (как зарубежных, так и локальных) достигли своего предела. Сегодня рынку недостаточно простого календарного графика — предприятиям требуется стабилизация шихты, управление грузопотоком и повышение эффективности транспортировки горной массы.

Именно на этих задачах сфокусировано развитие PAZL:TAKT. Решение позволяет не просто формировать ресурсные планы в 3D и на диаграмме Ганта, но и с помощью собственных оптимизационных алгоритмов решать проблемы шихтовки руды и транспортировки горной массы с учетом ограничивающих факторов производства. Это помогает предприятиям разрабатывать реалистичные и исполнимые планы горных работ, сокращать количество рейсов самосвалов и стабилизировать содержание полезных компонентов в руде с целью оптимизации операционных затрат, сохраняя неизменно высокое качество планирования.

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ?
Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ? Цифровизация

Илья Измайлов, управляющий директор холдинга «Экспанта»: «Мы оцениваем существующий объем спроса на различные системы производственного планирования (включая горное) в 1 млрд руб. в год, и уверены, что этот сегмент будет только расти: цифровизация горной отрасли не останавливается, предприятия стремятся повышать качество управленческих решений и точность планирования, при этом полноценного российского лидера в этом сегменте пока нет. Команда «АИОМ» – лучшие эксперты в сфере ИТ-решений для планирования горных работ с опытом работы в крупнейшем зарубежном вендоре инженерного и производственного ПО – Dassault Systemes. Объединив компетенции команд «АИОМ» и «Экспанты», мы расширим возможности существующих решений и предложим предприятиям системы планирования нового поколения, превосходящие по характеристикам зарубежные аналоги. Ставим амбициозную цель по 3-х кратному росту компании в 2026 г. за счет новых контрактов и синергии с клиентским портфелем других компаний холдинга».

Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек», сооснователь «Экспанты»: «Горнодобывающая отрасль – одна из ключевых для ГК «УльтимаТек», на нее приходится порядка 50% выручки группы компаний: мы уже выступаем исполнителем по цифровизации и автоматизации переделов добычи, буро-взрывных работ, транспортировке. Партнерство «Экспанты» и «АИОМ» позволит расширить ценностное предложение для наших заказчиков: геология и планирование логичным образом дополнят уже существующую цепочку, формируя целостный контур решений для горной индустрии».

Иван Васильев, генеральный директор компании «АИОМ Технологии»: «Для нас это партнерство — в первую очередь возможность ускорить разработку продукта для тактического планирования на горизонтах месяц-год. Мы рассчитываем сделать качественный шаг вперед и продолжить дальнейшее развитие своих продуктов, сотрудничая с отечественными компаниями, ведущими добычу различных типов полезных ископаемых. Это позволит нам непрерывно обогащать функциональность PAZL:TAKT и создавать действительно конкурентное решение для всего рынка. Практика уже подтверждает эффективность системы: например, в ходе тестовых испытаний на крупном месторождении с объемом добычи более 35 млн тонн руды в год, наше решение позволило снизить плановое плечо откатки горной массы на 1,5%. Следующий этап — разработка востребованного для всей индустрии решения для оперативного планирование горных работ. В России и мире крайне мало успешных примеров подобных систем, а спрос на них действительно велик. В дальнейшем мы планируем развитие единой интегрированной платформы горного планирования, которая позволит на цифровом уровне объединить в единое целое различные горизонты тактического и стратегического уровня, а также задачи, которые приходится решать горным инженерам на производственных площадках. С «Экспантой» мы получаем доступ к ресурсам и инфраструктуре, которые помогут быстрее выводить решения на рынок и увеличат эффективность проектов внедрения. Мы будем сохранять приверженность основной философии нашего проекта: делать современный и удобный софт мирового уровня командой горных инженеров и геологов для профессионалов в горном деле и геологии. Уверенны, что вместе с «Экспантой» мы сделаем мощный шаг вперед в своем развитии и качестве наших продуктов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Учредитель ИT-компании заочно арестован за хищение 800 млн у Генпрокуратуры

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще