CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины

Мужчинам сложнее, чем женщинам, подчиняться тому, кто моложе. В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из всех округов страны. Опрос представителей работодателей показал, что за последние один-два года 25% предприятий и организаций стали чаще назначать молодежь руководить возрастными коллективами. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

58% представителей компаний не фиксируют прямой связи между значительной разницей в возрасте (руководитель младше подчиненных) и уровнем текучести персонала. Они полагают, что этот показатель в таких отделах остается на уровне среднего по организации. В то же время почти каждый пятый опрошенный (19%) отмечает, что в подразделениях под руководством более молодого начальника текучесть, скорее, возрастает. Противоположной точки зрения — о более низкой текучести в таких коллективах — придерживаются лишь 4% работодателей.

В российском обществе к молодым руководителям относятся по большей части позитивно. двое из трих опрошенных (66%) оценивают ситуацию, когда руководитель младше подчиненных, скорее положительно: 10% видят в этом однозначную пользу, еще 56% склоняются к тому, что это скорее приносит пользу. Один из трех респондентов (34%) придерживается противоположного мнения, считая, что подобная расстановка скорее вредит (29%) или вредит однозначно (5%).

При этом мужчины оценивают ситуацию разницы в возрасте критичнее, чем женщины. Доля негативных отзывов выше среди россиян старше 35 лет, чем среди молодежи. Респонденты с высшим образованием настроены более настороженно, чем люди со средним профессиональным. Среди экономически активных россиян с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц уверенных, что разница в возрасте вредит делу, больше всего (43%).

В чем заключается главный конфликт в ситуации, когда руководитель младше подчиненных? По 27% респондентов в возрасте 40+, имевших опыт работы под руководством молодого начальника, указали в качестве основного источника напряжения разный опыт и знания, а также разницу в ценностях и подходах к работе. 10% связывают главный конфликт с различиями в стиле общения и взаимодействия. Психологический дискомфорт от необходимости подчиняться более молодому беспокоит лишь 4% опрошенных.

Мужчины значительно чаще женщин склонны видеть главную проблему в разнице опыта и знаний. Россиянки чаще мужчин отмечают конфликт на почве разных стилей общения.

За какие качества россияне 40+ готовы уважать руководителя существенно моложе себя? Прежде всего за высокий уровень профессионализма и компетентности (43% голосов). На втором и третьем местах — качества, связанные с отношением к подчиненным: 12% указали на важность уважения к персоналу, 11% — на тактичность. Заметную роль играют также интеллектуальные способности молодого управленца (9%), ответственность и наличие опыта работы (по 7%). Морально-этические характеристики, такие как порядочность и честность, отметили 6% участников опроса. Умение слушать, коммуникабельность, а также управленческие компетенции и справедливость назвали по 5% россиян.

Открытые поколенческие конфликты на рабочих местах являются редкостью. Большинство руководителей в возрасте до 30 лет, имеющих опыт управления более старшими сотрудниками, чувствуют себя в этой роли комфортно — об этом заявили 92% опрошенных. Лишь 5% испытывают дискомфорт. В то же время каждый пятый (22%) сталкивался с проявлениями пассивной агрессии или саботажем задач возрастными подчиненными. Таким образом, несмотря на некоторые шероховатости, возрастная разница в управленческой вертикали, вопреки распространенным стереотипам, не является значимым психологическим барьером для абсолютного большинства самих молодых начальников.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 196

Время проведения: 22 марта – 21 апреля 2026 г.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Учредитель ИT-компании заочно арестован за хищение 800 млн у Генпрокуратуры

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще