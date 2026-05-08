Московская биржа начинает торги новыми фьючерсами на индексы цифровых валют

14 мая 2026 г. линейка инструментов срочного рынка Московской биржи будет расширена тремя новыми фьючерсными контрактами на индексы «Соланы»MOEXSOL), «Рипла» (MOEXXRP) и «Трона» (MOEXTRX), рассчитываемые Московской биржей. Инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Новые контракты предоставят дополнительные возможности для участия в движении цен популярных криптовалют и диверсификации портфелей для профессиональных участников торгов, частных и институциональных инвесторов. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки цифровой валюты. Расчеты будут проводиться в российских рублях.

Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи: «Запуск фьючерсов на индексы «Соланы», «Рипла» и «Трона» — это логичное развитие сегмента контрактов на цифровые активы на срочном рынке Московской биржи. Мы предоставляем российским инвесторам доступ к крупнейшим криптовалютам без необходимости выходить на зарубежные площадки и нести инфраструктурные риски. В сделках с контрактами на криптоактивы на Московской бирже уже поучаствовали более 62 тыс. клиентов срочного рынка, и мы рады предоставить им дополнительные возможности для расширения торговых стратегий».

Параметры новых контрактов

Фьючерсный контракт на «Индекс МосБиржи Соланы»: код контракта – SOL (краткий код – S3); котировка – в долларах США как значение Индекса; шаг цены – $0,01; стоимость шага – $0,01.

Фьючерсный контракт на «Индекс МосБиржи Рипла»:код контракта – XRP (краткий код – XR); котировка – в долларах США как значение Индекса; шаг цены – $0,0001; стоимость шага – $0,01.

Фьючерсный контракт на «Индекс МосБиржи Трона»: код контракта – TRX (краткий код – TX); котировка – в долларах США как значение Индекса; шаг цены – $0,0001; стоимость шага – $0,01.

Срок обращения новых контрактов – один месяц. Последний день торгов – последняя пятница каждого месяца. В качестве цены исполнения будет использоваться среднее значение соответствующего Индекса МосБиржи иностранных цифровых валют за период с 17:00 до 18:00 МСК в последний день заключения контракта.

С 14 мая 2026 г. инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июне, июле и августе 2026 г.: SOL-6.26 (S3M6), SOL-7.26 (S3N6), SOL-8.26 (S3Q6); XRP-6.26 (XRM6), XRP-7.26 (XRN6), XRP-8.26 (XRQ6); TRX-6.26 (TXM6), TRX-7.26 (TXN6), TRX-8.26 (TXQ6).

Спецификация контрактов размещена на сайте Московской биржи.

Сегодня на Московской бирже квалифицированным инвесторам доступны расчетные фьючерсы на акции инвестиционных фондов, отслеживающих стоимость биткоина (IBIT, старт торгов в июне 2025 г.) и эфира (ETHA, старт торгов в августе 2025 г.), а также фьючерсы на индексы биткоина и эфира (BTC и ETH, старт торгов в ноябре 2025 г.). Подробная информация о контрактах на криптоактивы размещена на сайте Московской биржи.

С 13 мая 2026 г. все индексы цифровых валют Московской биржи будут рассчитываться на основании цен криптоинструментов на четырех крупнейших криптобиржах. Расчет будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. Методика расчета индексов размещена на сайте Московской биржи.