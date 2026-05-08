Регионы оценили удаленку, в Москве и Санкт-Петербурге полюбили офис — big data T2

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трудовую мобильность россиян в 15 городах-миллионниках – паттерны труда изменились. В регионах стали активнее пользоваться удаленным форматом, в то время как жители двух столиц, напротив, все чаще возвращаются в офис. На удаленке в больших городах трудится половина абонентов, при этом молодые люди до 34 лет готовы за работой отправляться на самые далекие расстояния. Работа из дома наиболее распространена в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Омске. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Почти половина наблюдаемой аудитории пользуется удаленным форматом: доля таких работников в городах-миллионниках в среднем составляет 49,2%. Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян.

Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд развернулся. В регионах стали активнее пользоваться удаленкой, их жители значительно опережают Москву и Санкт-Петербург по проникновению формата. Можно предположить, что ситуация на рынке труда и усталость от удаленной работы приводят к тому, что в столицах сотрудники чаще соглашаются на работу в офисе.

Работа из дома наиболее популярна в регионах: в Нижнем Новгороде – 59%, Краснодаре – 56%, Омске – 55,5%, Самаре – 54%, Ростове-на-Дону – 53,3%, Перми – 43,5%. В столицах ситуация иная. В Москве доля удаленщиков находится на уровне 41%, в Санкт-Петербурге – 39%. На рост проникновения формата влияют в том числе индивидуальные предприниматели в регионах, которые работают из дома.

Трудовая мобильность различается не только между городами, но и поколениями. Ядро удаленщиков обширное и охватывает людей от 25 до 54 лет. При этом именно молодые люди показывают готовность не просто работать из офиса, но пересекать для этого большие расстояния. Работники 25-34 лет наиболее мобильны – их доля составляет 28% ежедневно. Это обусловлено не только компромиссом в пользу работы, соответствующей ожиданиям, но и симпатией к офису – как все более комфортному пространству, которое позволяет общаться с коллегами и порой быстрее решать задачи. Представители других возрастных категорий чаще выбирают работу ближе к дому.