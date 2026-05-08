SimpleOne обозначила преимущества платформенного подхода для корпоративного ИИ

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выявила преимущества платформенного подхода к внедрению генеративного искусственного интеллекта в корпоративную среду. В компании отмечают, что переход от разрозненных инструментов к единой платформе позволяет перевести ИИ из стадии экспериментов в управляемую инфраструктуру, обеспечивающую масштабируемость, контроль и устойчивый бизнес-эффект. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Проблема незрелого внедрения ИИ

Компании по всему миру, включая российские, сталкиваются с одной и той же ситуацией: ИИ внедряется как набор отдельных функций, а не как корпоративная способность. Это усложняет обновление решений, их интеграцию и распространение между подразделениями. Несмотря на широкое использование ИИ, переход от пилотов к промышленной эксплуатации остается узким местом — многие организации остаются на стадии экспериментов и не получают эффекта на уровне всей компании.

Параллельно растет давление регуляторов и риск нарушений. Требования к безопасности, прослеживаемости и контролю доступа становятся обязательными. При отсутствии централизованного управления доступами сотрудники могут использовать непроверенные источники данных или работать без необходимого контекста, увеличивается вероятность утечек, а попытки запретить внешние сервисы оказываются малоэффективными, поскольку сотрудники продолжают использовать удобные инструменты вне корпоративного контура.

ИИ как корпоративная инфраструктура

Преимуществом платформенного подхода является формирование единого слоя инфраструктуры и управления генеративным ИИ. Он позволяет различным командам разворачивать ИИ-сценарии в рамках общих политик безопасности и контроля доступа, обеспечивая работу сотрудников только с разрешенными данными и функциями. Централизованное журналирование и прослеживаемость дают возможность фиксировать использование моделей и данных, а управление стоимостью позволяет устанавливать лимиты, распределять затраты между подразделениями и анализировать эффективность внедрения. Дополнительно платформа обеспечивает повторное использование компонентов, включая шаблоны, промпты и защитные правила, что упрощает масштабирование успешных практик.

Еще одним преимуществом является возможность управляемого развития генеративного ИИ без роста архитектурного долга. Библиотеки тиражируемых компонентов и оркестрация агентных сценариев позволяют интегрировать ИИ в корпоративные процессы и системы, сохраняя единые стандарты управления. При этом обновления выполняются через поддерживаемые интерфейсы, без изменения ядра и без риска нарушения существующих доработок. Это упрощает смену моделей и провайдеров, снижает риски теневого использования ИИ и переводит внедрение генеративных технологий в формат устойчивой корпоративной инфраструктуры.

«В корпоративной практике ИИ должен одновременно решать две разные задачи: быстро закрывать типовые сценарии, такие как работа с базой знаний или подготовка документов, и поддерживать сложные процессы, где требуется интеграция с системами, контроль действий модели и работа с чувствительными данными. Разрозненные инструменты обычно справляются только с первой частью, тогда как управляемость и безопасность остаются вне контура. Поэтому компании приходят к платформенной модели, где типовые и специализированные сценарии развиваются в единой архитектуре. Эти принципы заложены в GenAI-платформе SimpleOne», — сказал Александр Стародубцев, владелец продукта GenAI-платформы SimpleOne, корпорация ITG.