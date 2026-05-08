«Яндекс» поможет московским школьникам определиться с карьерой в ИТ

Бесплатный проект «Загляни в ИТ с Яндекс Музеем» создан для учеников 7–11 классов. Он поможет школьникам разобраться в мире информационных технологий: узнать, как устроена индустрия, попробовать себя в разных ролях — от разработчика до дизайнера — и осознанно подойти к выбору будущего образования. Проект реализован при поддержке Департамента образования и науки Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Занятия будут проходить в пространстве «Яндекс Музея» на Павелецкой. Оно разделено на две зоны: «Мастерская профессий» и «Вселенная профессий». «Мастерская профессий» стилизована под офис «Яндекса». Здесь школьники погрузятся в культуру технологической компании и пройдут тест-игру, которая поможет выявить их склонности к разным направлениям — от разработки до маркетинга. «Вселенная профессий» — это четыре интерактивные зоны по ключевым направлениям в ИТ: разработке, менеджменту, работе с данными и креативным профессиям. В каждой зоне школьники смогут познакомиться с разными профессиями и отработать базовые навыки в мини-играх. Этот опыт пригодится при выборе профильного класса и дальнейшей траектории обучения.

«Современные школьники активно интересуются ИТ, но часто представляют эту сферу довольно абстрактно. Наша задача — дать им возможность буквально прикоснуться к профессии, понять, что стоит за словами “аналитик” или “дизайнер”. При этом мы старались сделать форматы мастерской не академическими, а более легкими и живыми. Музей — своего рода ”старший друг”, к которому можно прийти за советом», — сказала Наталия Новикова, директор «Яндекс Музея».

В дальнейшем в проекте появятся циклы встреч с экспертами, объединенные одной темой — например, машинным обучением. Сотрудники «Яндекса» — разработчики, аналитики данных, ML-инженеры — будут делиться личными историями, рассказывать о реальных задачах и отвечать на вопросы. Записи встреч будут доступны в онлайн-формате.

«В рамках проекта школьники, которые заинтересованы поступить в ИТ-класс и строить будущую карьеру в индустрии информационных технологий, пройдут тесты по ИТ-специальностям и встретятся с экспертами, которые расскажут об особенностях профессий. Такая программа поможет юным москвичам осознанно подойти к выбору дальнейшей образовательной траектории и будущей специальности», — отметили представители столичного Департамента образования и науки.

Сегодня в Москве действует шесть направлений предпрофессионального образования. Это инженерные, медицинские, ИТ-, предпринимательские, психолого-педагогические и медиаклассы. Они открыты более чем в 70% столичных школ. В этом году в таких классах учатся около 47 тыс. ребят. Всего доля учеников предпрофклассов превысила 40% от общего числа старшеклассников.

За 10 лет предпрофессиональные классы выпустили около 100 тыс. детей. Обучение включает масштабную программу профориентации, реализуемую школами, колледжами, вузами и индустриальными партнерами. Все это помогает старшеклассникам выбрать будущую профессию, познакомиться с интересующей отраслью и подготовиться к поступлению в вуз по профильному направлению.

Учителя смогут зарегистрировать свои классы для посещения «Загляни в ИТ с Яндекс Музеем» через специальную форму на mos.ru и на сайте проекта.