«Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы по подготовке кадров. Партнерство позволит объединить опыт образовательных проектов «Академии АйТи» и научно-прикладную экспертизу НИЯУ МИФИ для дополнительного образования специалистов по эффективному применению ИИ-решений в промышленности, транспорте, логистике, а также в сфере защиты объектов критической информационной инфраструктуры.

«Академия АйТи» более 30 лет работает на рынке корпоративного обучения и развивает образовательные программы, ориентированные на потребности российского бизнеса. Компания обладает высокой деловой репутацией, сильной методологической базой и опытом адаптации образовательных продуктов под прикладные задачи организаций

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ обладает глубокой научной и прикладной экспертизой в разработке и пилотировании ИИ-решений. Лабораторные возможности центра позволяют отрабатывать сценарии внедрения искусственного интеллекта в прикладных задачах.

«Академия АйТи» будет отвечать за адаптацию проектов под бизнес-задачи и подготовку слушателей к применению технологий в реальной индустриальной среде. НИЯУ МИФИ обеспечит научную и технологическую экспертизу, лабораторную базу, а также участие экспертов, работающих с прикладными ИИ-сценариями. Приоритетными направлениями партнерства станут обучение защите объектов критической информационной инфраструктуры, работа с беспилотными автономными транспортными и робототехническими комплексами, а также подготовка специалистов для внедрения ИИ-решений в промышленности и транспортной отрасли.

«Партнерство с НИЯУ МИФИ позволяет объединить образовательную экспертизу в прикладных областях: защита КИИ, работа с беспилотной техникой, внедрение ИИ в промышленности и на транспорте. Рынку требуются специалисты, способные комплексно работать с ИИ: понимать риски, учитывать требования безопасности, видеть связь между технологиями и бизнес-задачами. Подготовка таких кадров - наша общая цель с коллегами», – сказал Игорь Морозов, ректор «Академии АйТи» FabricaONE.AI.

«Наш центр располагает научной и прикладной базой для апробации беспилотных технологий и ИИ-решений, их внедрения в отраслевые процессы, где критичны надежность, безопасность и предсказуемость результата. Сотрудничество с «Академией АйТи» FabricaONE.AI дополняет эту экспертизу опытом образовательных проектов для корпоративного рынка. В совместных программах будет закладываться применение готовых инструментов: от моделей компьютерного зрения до алгоритмов обнаружения угроз для критической инфраструктуры, а также решения для производственной аналитики и оптимизации логистики», – отметил Юрий Бородачев, заместитель директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ.

Партнерство станет основой для новых образовательных форматов на стыке ИИ, промышленной автоматизации, информационной и физической безопасности. Совместные программы помогут российским компаниям формировать команды с актуальными компетенциями для сложных и ответственных отраслей экономики.