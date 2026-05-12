Объем российского рынка систем резервного копирования превысил 10 млрд рублей

По данным экспертов компании «Системный софт», объем российского рынка систем резервного копирования (СРК) по итогам 2025 г. оценивается в 10,5 млрд руб. Относительно 2024 г. рост составил умеренные 17%, что отражает замедление по сравнению с восстановительным ростом 2023–2024 гг. Ключевыми драйверами развития рынка остаются импортозамещение, рост киберугроз и увеличение объемов данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

По оценке «Системного софта», доля отечественных СРК на российском рынке по итогам 2025 г. превысила 50%. Иностранные решения при этом, хотя суммарно и занимают менее половины рынка, сохраняют значимое присутствие в инфраструктурах заказчиков. Рынок находится в переходной фазе: компании все чаще используют гибридные сценарии, одновременно эксплуатируя российские и зарубежные продукты для снижения рисков миграции.

В 2025 г. спрос на российские системы резервного копирования формировался под воздействием нескольких взаимосвязанных факторов.

Базовым аспектом стало импортозамещение: заказчики переводили инфраструктуру на отечественные решения, чтобы снизить зависимость от зарубежных вендоров и сохранить контроль над критичными ИТ-функциями. Это напрямую увеличивало число пилотов, закупок и миграционных проектов.

Этот процесс усиливало санкционное давление, ограничивая доступ к обновлениям, поддержке и долгосрочному использованию зарубежного ПО. В результате многие организации ускоряли переход на российские СРК, чтобы снизить технологические и операционные риски. Особенно заметным это было в компаниях, для которых простой или потеря данных критичны для бизнеса.

Значимую роль играло законодательство. Требования к объектам КИИ и государственным структурам закрепляли необходимость перехода на отечественное ПО, что создавало гарантированный спрос на российские системы резервного копирования. Для регулируемых отраслей это означало не просто рекомендацию, а фактическую обязанность миграции.

Государственные программы поддержки также подталкивали рынок. Субсидии, гранты и иные меры помощи снижали стоимость разработки и внедрения российских решений, а также облегчали заказчикам переход на них. Это помогало отечественным вендорам быстрее дорабатывать продукты и наращивать присутствие в корпоративном и государственном сегментах.

Отдельным драйвером стал рост киберрисков. Резервное копирование все чаще воспринимается как элемент киберустойчивости. Это повышает значимость СРК при формировании ИТ-бюджетов и усиливает требования к их функционалу.

Наконец, важным фактором стала зрелость российских продуктов. По мере развития отечественные СРК начали восприниматься как полноценная альтернатива западным системам. Это увеличило спрос со стороны государства и коммерческих заказчиков.

Российские решения уже закрывают ключевые корпоративные сценарии: резервное копирование виртуальных сред, файловых и прикладных систем, работу с ленточными библиотеками, горизонтальную масштабируемость, отказоустойчивость, шифрование и интеграцию с отечественными ОС.

«Для многих заказчиков важны не только функции, но и соответствие требованиям регуляторов, локальная поддержка и возможность быстро дорабатывать продукт под конкретную инфраструктуру и здесь отечественные решения часто выглядят особенно сильными, – сказал Сергей Василенко, руководитель направления резервного копирования компании «Системный софт». – Российский сегмент систем резервного копирования растет устойчиво благодаря спросу на системное ПО и требованиям регуляторов. Доля отечественных решений превысила 50% и может достичь 90% через пять–шесть лет по мере истечения лицензий западных продуктов».

