Запрет на мобильные в школах чаще поддерживают родители, которые зарабатывают больше

86% родителей с зарплатой от 200 тыс. руб. в месяц против смартфонов на уроках. В опросе SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников и 500 учителей со всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Запрет мобильных телефонов на занятиях в школе поддерживают 83% родителей, не согласны лишь 8%, еще 9% колеблются. Отцы одобряют запрет чуть чаще матерей — 84 и 82% соответственно.

Возраст родителей ощутимо влияет на позицию. Респонденты старше 40 лет поддерживают ограничения активнее: (84% в то время как среди тех, кто младше 39 — 79%). Очевидно, те, чье детство прошло без смартфонов, воспринимают запрет как более естественный.

Родители с высшим образованием активнее одобряют запрет (85% голосов, тогда как среди окончивших колледжи и техникумы — 77%).

Уровень поддержки растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 83% среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц и 86% среди зарабатывающих от 200 тыс.

Среди учителей 86% поддерживают запрет, 9% выступают против, и лишь 5% не определились.

Женщины-педагоги одобряют инициативу заметно охотнее (88%, а среди мужчин — 83%).

Педагоги 40 лет и старше поддерживают ограничения значительно сильнее, чем их коллеги в возрасте до 39 лет — 89 и 79%. Судя по комментариям, более молодые преподаватели видят в смартфоне не только угрозу дисциплине, но и возможный учебный инструмент.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 382. Время проведения: 2—24 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность, размер выборки: родители школьников, 1,6 тыс. респондентов; учителя, работающие в школах, 500 респондентов.

