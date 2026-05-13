DCLogic и AppSec Solutions объявили о стратегическом партнерстве в области безопасной разработки ПО

Системный интегратор DCLogic и экосистема безопасной разработки AppSec Solutions заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на создание защищенной ИТ-среды для российского бизнеса и обеспечение технологической независимости отечественных компаний. Об этом CNews сообщил представитель AppSec Solutions.

В рамках сотрудничества экспертиза DCLogic в реализации комплексных ИТ-проектов и промышленной автоматизации будет усилена решениями AppSec Solutions. Интеграция продуктов экосистемы позволит заказчикам эффективно управлять процессами безопасной разработки, оперативно выявлять уязвимости и предотвращать кибератаки на ранних этапах. DCLogic – системный интегратор, специализирующийся на разработке, реализации комплексных проектов в области информационных технологий и промышленной автоматизации на всей территории России.

«Промышленность — отрасль, которая сейчас ускоренно переходит на цифровые технологии автоматизации, и в этом процессе безопасность играет ключевую роль. Внедрение принципов РБПО на всех этапах жизненного цикла — от первой строки кода до эксплуатации — позволяет создавать по-настоящему доверенную среду. Кибербезопасность в индустриальном секторе должна быть не внешней "надстройкой", а неотъемлемым внутренним свойством каждой системы, включая системы, в которые уже сейчас внедряется искусственный интеллект. Только такой подход способен обеспечить устойчивость инфраструктуры, поэтому совместные усилия российских вендоров в создании единого пространства для безопасной разработки так важны», — сказал Владислав Фефелов, директор по развитию бизнеса AppSec Solutions.

В экосистему AppSec Solutions входят продукты для автоматизации задач выявления и устранения критических ошибок и уязвимостей из реестра отечественного ПО, который включает все виды анализа кода на уязвимости, включая безопасность систем с искусственным интеллектом.

«Для современных промышленных предприятий цифровая трансформация — это сложный процесс, в рамках которого ИТ-ландшафт формируется из множества разнородных систем. Обеспечение кибербезопасности в таких условиях требует технологической совместимости решений. Только бесшовная интеграция сервисов позволяет создать единый защитный контур, в котором процессы безопасной разработки становятся прозрачными и управляемыми», — отметил Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic.